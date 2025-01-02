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消保、公關處涉職場霸凌案 龔明鑫：1個月內完成調查

中央社／ 台北2日電

行政院秘書長龔明鑫今天說，行政院本部疑發生職場霸凌事件經媒體披露計有3件，其中消保處、公關處案件已正式立案調查，預計在規定時程1個月內完成，會找時間對外公開說明調查結果。

立法院內政委員會今天邀行政院秘書長龔明鑫列席，專題報告「行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形」，並備詢。

龔明鑫口頭報告時指出，行政院本部疑發生職場霸凌事件經媒體披露計有3件，分別為消費者保護處長、公共關係處長、秘書處長疑涉職場霸凌。其中，消費者保護處、公共關係處案件，都已正式立案調查，預計在規定期程1個月內完成。

龔明鑫表示，秘書處案在媒體披露前，已收到以「技工工友駕駛」名義匿名陳情，因屬匿名陳情的職場霸凌案，為釐清事實，院本部啟動行政調查以了解事情真相；經訪談10多名院內相關人員後，未查有具體事證，另有秘書處59名工員聯署說明該陳情案是不實指控，意欲假藉工員名義抹黑、破壞工員名聲。

龔明鑫說，為提升公務人員職業安全，行政院將與考試院研議修法事宜，保訓會已研具安衛辦法修正草案，修正重點包含增訂主管機關得設公務人員執行職務安全衛生諮詢會、機關安全及衛生防護委員會任務職責事項、高風險職務人員特別防護專節，以及監督、檢查與課責規定等。

龔明鑫表示，人事總處已於民國113年12月13日完成建置職場霸凌案件通報平台，提供公務機關、學校員工除各機關內部申訴管道外的另一申訴途徑；平台接獲案件通報後，將透過加密措施轉交權責機關依保密規定處理，並應在3日內回報初步受理情形、1個月內回報處理結果，進行案件追蹤列管。

龔明鑫會前受訪時表示，行政院本部所涉的霸凌案件，現在有立案、有些已在簽呈，雖然有些結果但還在行政作業上，會找時間對外公開說明調查結果，基本上希望1個月內有結果。

另外，立法院會日前三讀通過修正憲訴法、財劃法、選罷法等3法，外界關注行政院是否提出覆議。龔明鑫說，今天行政院會的確有這樣的議案，要看院會討論結果才能做決定。

職場霸凌 行政院

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