中共元旦發布威嚇影片 林佳龍：標準統戰、認知戰

共軍1日發布「中國人」MV，內容包含環台軍演，引起議論。外交部長林佳龍今天表示，這是標準統戰，也是認知作戰，相信台灣人都知道，中共一切都是政治掛帥。

中國解放軍東部戰區1日發布「中國人」MV，以港星劉德華的歌曲「中國人」為背景音樂，將共軍演訓、環台軍演及馬英九基金會邀請中國桌球選手馬龍與中生團訪台等畫面剪輯為影片。

立法院外交及國防委員會上午邀請外交部長林佳龍報告「推動『二軌外交』與『元首外交』（含『繁榮南島智慧永續』出訪專案與友邦合作計畫）及近期外交出訪之成效」，並備質詢。

林佳龍會前接受聯訪表示，這是標準的統戰，透過剪輯來製造一個假象，事實上是解放軍展現對台的威嚇，但是其中又剪入兩岸交流的畫面，這也是一種認知作戰。

林佳龍強調，相信台灣人都知道，中共一切都是政治掛帥，政府堅持總統賴清德所提到「和平4大支柱行動方案」與「4個堅持」，作為兩岸關係及國際關係的基礎。

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