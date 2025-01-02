川普就職祝賀團熱門 林佳龍：再增2名額共8立委出訪

立法院長韓國瑜將率團出訪美國參加川普總統就職典禮，外交部長林佳龍今天表示，朝野黨團原定推派「2+2+1」立委隨團，由於黨團希望再增加名額，因此將再以台美國會議員友好協會為基礎再增加2個名額，包含韓國瑜在內總共將可由8位立委組成祝賀團。

賴清德總統指派韓國瑜即將率團參加美國總統川普就職典禮，朝野各黨原定依據政黨席次比例推派國民黨李彥秀、葛如鈞，民進黨王定宇、陳冠廷，民眾黨陳昭姿等5位立委隨團。林佳龍表示，由於朝野黨團希望增加名額，因此再以台美國會議員友好協會為基礎再增加2個名額，所以目前包含韓國瑜在內，將由國民黨3人、民進黨3人、民眾黨1人，總共8位立委組團參加就職典禮。

林佳龍說，這個慶賀團是由賴總統指示外交部籌組，特別是駐美代表處來負責，由於席次有限，外交部一直在作業中，由於時間已經很緊迫，希望不要再有變動；他強調，這是跨黨派代表政府展現我方對台美關係的重視，也藉這個機會表達對川普新政府的祝賀。

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