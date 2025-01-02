政院3起霸凌案 秘書處長遭爆欺壓身障工友「查無具體事證」
行政院公關處、秘書處及消保處三名處長疑有職場霸凌行為，根據行政院送至立法院的專案報告，消保處、公關處皆已立案調查，預計1個月內完成；遭指控欺壓身障工友的秘書處長，行政院經訪談十多位相關同仁，未查有具體事證，另有59名員工聯署稱該案為不實指控，欲假藉工員名義抹黑、破壞名聲。
行政院莊姓公關處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵員工，要求加班卻不得報加班、刁難商調等職場霸凌情事；徐姓秘書處長與陳姓諮議涉及言語欺壓身心障礙工友，甚至一度刁難其轉調單位，兩人甚至會相約在閒置的行政院副院長官邸幽會；鍾姓消保處長遭爆迫害罹癌部署，要求科員處理個人私事、將繁瑣業務丟給不喜歡的科室等。
立法院內政委員會今天安排行政院列席專題報告「行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形」。書面報告顯示，依「行政院院本部員工職場霸凌防治與處理作業要點」，具名通報為立案處理原則，匿名檢舉或經媒體披露案件，則由2位外聘委員及1位內部委員組成因應小組初步了解，依具體程度及真實性判斷是否立案。
書面報告指出，經媒體披露的職場霸凌事件有3件，為消費者保護處處長、公共關係處處長、秘書處處長疑涉職場霸凌，後2件陸續經立委來函關切，第3件亦經其他機關函轉。另有內部循程序管道正式提起申訴3件，與媒體披露事件重疊，故併案處理。
書面報告顯示，消保處案件已正式立案，正進行調查處理，預計在1個月內完成。公共關係處案，由因應小組就案情作初步瞭解後，已正式立案調查，預計於1個月內完成。
秘書處案在媒體披露前，已收到以「技工工友駕駛」名義匿名陳情，因屬匿名陳情的職場霸凌案，為釐清事實，院本部啟動行政調查，以瞭解事情真相。經訪談十多位院內相關同仁後，未查有具體事證，另有秘書處59名工員聯署說明該陳情案是不實指控，意欲假藉員工名義抹黑、破壞名聲。上述行政調查結果，經提報院本部職場霸凌申訴評議委員會報告備查。
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