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稱「鄰國」戒嚴鬧劇 俞大㵢：民主很脆弱

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我國駐美代表俞大㵢元旦一早參加僑界舉辦的升旗典禮。圖／中華民國駐美代表處提供
我國駐美代表俞大㵢元旦一早參加僑界舉辦的升旗典禮。圖／中華民國駐美代表處提供

賴清德總統元旦發表新年談話，主軸圍繞民主，我駐美代表俞大㵢1日也呼應其說法，稱民主得來不易，更以台灣的「鄰近國家也發生短暫的戒嚴鬧劇」，顯示民主非常脆弱。

賴清德總統元旦發表首次新年談話，主題為「以民主厚植國力 迎向世界新局」，指民主是台灣在外交上贏得國際信任的品牌，指民主是「台灣唯一的路，只有繼續走，絕不回頭。」

俞大㵢元旦一早參加僑界舉辦的升旗典禮，並在下午參加於美京中華會館舉行的2025年新舊任主席暨職議員交接儀式。

俞大㵢致詞時說，台灣經歷數十年的民主化，民主成為台灣人身分認同的一部分；他以美國非政府組織自由之家（Freedom House）去年做的「全球自由報告」為例，指台灣位居亞洲第二，民主信念獲國際認同。

俞大㵢表示，民主是得來不易的，台灣的「鄰近國家也發生短暫的戒嚴鬧劇」，顯示出民主非常脆弱；不過，他表示，賴總統說台灣民主不會走回頭路，這也是美國各界支持中華民國、支持台灣的理由，台灣是美國理念相同的夥伴。

美國總統當選人川普即將在1月20日就職，他日前提名佛州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）擔任國務卿、佛州眾議員沃茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問。

我駐美代表處是否與川普團隊聯繫，甚至見面？俞大㵢受訪表示，無論是民主黨或共和黨，代表處都長期保持良好聯繫；他說，台美關係在拜登政府任內提升很多，可以拭目以待即將執政的共和黨政府，相信可以努力讓台美關係變得更深厚。

俞大㵢 台美關係 美國

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