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避免美台雙重課稅重頭來過 俞大㵢：可以樂觀期待

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我國駐美代表俞大㵢。圖／中華民國駐美代表處提供
我國駐美代表俞大㵢。圖／中華民國駐美代表處提供

美台避免雙重課稅立法未能在去年於聯邦參議院通過，我駐美代表俞大㵢表示，美國行政、立法部門和台灣三方都有高度共識，未來必須跨越程序障礙，期待新國會有具體成果；他認為，可以樂觀期待。

由黃埔同學會、華盛頓台灣同鄉聯誼會和榮光會，三大台灣僑團長年合辦的元旦升旗典禮今年再於蒙哥馬利高中室外廣場舉行，現場有逾300名僑胞共襄盛舉。

俞大㵢2023年年底上任，去年「因公出差」未能參與，今年首度參加、致詞。

俞大㵢說，第118屆國會和美國高層訪台頻率高，國會還提出超過80項支持台灣的法案與決議案，美國並與台灣簽訂21世紀貿易倡議，表現出美國對台支持，這些都是兩國政府、人民及僑界共同努力的成果。

不過，美台高度關注的「美台快速減免雙重課稅法案」去年未能完成立法程序；隨著美國新國會即將就位，依照屆期不連續原則，該法案必須重頭來過。

俞大㵢受訪時說，台灣原本期待法案去年年底能在國會通過，但遇到美國程序上的問題；他表示，希望第119屆的國會可以有迅速且具體的結果。

他說，無論美國行政部門、國會，還是我方都對避免雙重課稅有高度共識，法案不光是有利於台灣業者到美國投資，也對美國業者赴台投資很重要，希望法案可以跨過程序障礙。

俞大㵢說，「我想是可以樂觀期待。」

聯邦眾議院去年1月表決通過「2024年度美國家庭及勞工稅收減免法案」，其中包括「美台快速減免雙重課稅法案」；不過，該法案在參議院卡關，未能在第118屆國會通過。

中華民國駐美代表處日前表示，預期下屆國會開議後，相關議員仍將致力推動通過該法案，代表處將持續與美國會、行政部門共同努力，盡早解決雙重課稅問題。

俞大㵢 美國 駐美代表

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