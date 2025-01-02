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朱立倫：兩岸求同尊異 就能和平

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨昨天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人高唱國旗歌升旗。記者許正宏／攝影
國民黨昨天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人高唱國旗歌升旗。記者許正宏／攝影

國民黨昨在中央黨部前舉行元旦升旗典禮，黨主席朱立倫致詞時拋兩岸論述，強調「我們的國家是中華民國，中華文化是我們的本，中華民族是我們的根」，盼秉持「求同尊異」信念，求兩岸之同，尊重兩岸之異，子孫就能走向和平康莊大道。

朱立倫說，在兩岸交流過程中，如果大家都能秉持「求同存異」的信念，進一步到「求同尊異」；兩岸的「同」是同為中華民族、同屬中華文化；兩岸的「異」是政治制度的差異，「求兩岸之同，尊重兩岸之異，我們的子孫就能走向和平康莊的大道。」

朱立倫表示，期盼民進黨、全台灣與對岸的朋友，不要忘了兩岸同文同種，同為中華民族，同享中華文化，差異就在政治制度，大家是「同為中華，異為體制」，求同尊異，兩岸才能和平。

朱立倫致詞結束後，一旁的前總統馬英九對朱豎起大拇指說：「好！」表達肯定。馬英九表示，大家應堅定守護中華民國憲法，堅守依據憲法與兩岸人民關係條例確定的兩岸定位，展現處理兩岸關係的決心與能力，為民眾維護兩岸和平與安全。

馬英九提及，他剛從中國大陸黑龍江、哈爾濱、四川成都訪問回來，了解國民黨當前和平互惠的兩岸政策，受到大陸各界非常的肯定。

朱立倫表示，中華民國一一四年是很重要的年分，今年有三大重要紀念日，三月十二日是國父孫中山逝世一百周年，今年也是抗戰勝利與台灣光復八十周年，是非常重要的紀念日。

兩岸政策 孫中山 朱立倫 求同尊異 馬英九

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