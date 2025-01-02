賴總統喊人民對爭議性法案有複決權 藍白質疑

行政院今天將對憲法訴訟法修正條文提出覆議，賴清德總統昨天也表示，針對立法院通過的爭議性法案，政院有權提出覆議，憲政機關可聲請釋憲，維護憲政秩序；人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，展現人民當家作主的精神。

立法院日前三讀修正選罷法、憲訴法、財劃法後，賴總統隨即表態「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。賴總統昨拋出「人民當家作主」解決民主紛爭，外界解讀為，綠營想發動公民複決否決立院修法。

民進黨內人士表示，公民複決是最終的救濟手段，賴總統還是希望透過政院覆議等方式，讓立法院可以再審視先前通過爭議的法案；現在的國會多數是藍白陣營，朝野要化解對立，執政黨要釋出善意，但在野黨也必須有所作為，否則朝野紛擾也難以落幕。

賴總統昨在新年談話中表示，國內政黨競爭，是民主政治的一環，但是國內的政治紛爭，必須在憲政體制內，依循民主的方式解決，才能持續深化民主。

賴總統說，行政院依照憲法有向立法院提覆議的權力，提供立法院再次審視的機會，其他憲政機關也有權聲請釋憲，讓司法院憲法法庭作出判決，來維護憲政秩序、明確憲政分際，也再次鞏固民主憲政制度。賴總統並提到，「民主、民主，人民作主」，人民才是國家的主人，針對立院通過的法案，人民依法有選舉 、罷免、創制、複決權利，可以展現人民當家作主的精神。

針對賴總統的新年談話，在野立委表示，憲訴法修法是為了避免憲法法庭以極少數制約多數的情形再次發生，賴清德總統只要盡速提名適格的大法官，在立院順利完成審查，自然不會發生憲法法庭人數不足無法開會的問題。

國民黨立委許宇甄表示，憲訴法規範的是憲法法庭，對行政院來說，到底哪裡窒礙難行？賴清德總統、行政院長卓榮泰是覆議上了癮？還是捨不得權力魔戒被毀掉？

國民黨立委李彥秀認為，覆議是行政院的權力，但覆議與釋憲都是轉場、過水，以在野黨在國會的多數，覆議會失敗，民進黨與賴清德最後要的就是公民投票。民眾黨立委張啓楷呼籲賴清德和民進黨，不要急著提覆議案，應好好在最短時間內，提名人民會支持、獨立的大法官人選，「老實說，覆議案在立院也過不了」，民意也不會支持民進黨繼續控制大法官。

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