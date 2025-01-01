傳在陸投資人民幣400億元？傅崐萁自嘲：是傅爸爸非「富爸爸」

立委就職將於今年2月1日滿一周年，親綠團體磨刀霍霍，以「罷免000，就是罷免傅崐萁」為號召，甚至有網友指稱國民黨立院黨團總召傅崐萁在大陸投資人民幣400多億元。傅崐萁自嘲，他只是「傅爸爸」，不是「富爸爸」。

近日有網友在臉書貼文，指國安單位、調查局、檢察官調查，傅崐萁在大陸投了人民幣400多億元的「健康產業園區」等。傅崐萁今晚在臉書回擊，他說，「投資園區在哪裡？Google地圖上找不到，我也好想知道在哪裡！難道『富爸爸』還有超能力能讓400多億重金打造的園區瞬間隱身？」

傅崐萁打趣說，接下來可能還會出現如「傅崐萁是外星人？」、「傅崐萁真實年齡已經120歲？」等謠言，在謠言世界裡，大家想像力無限，然而夢想很美滿，現實卻很骨感，他只是「傅爸爸」，不是「富爸爸」。

對於網友的指控與罷免團體的操作，傅崐萁受訪時直言，就是要把他困在花蓮。

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