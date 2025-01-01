2025大罷免潮醞釀中？羅智強：激化對立只會被人民唾棄

立委就職將於今年2月1日滿一周年，親綠團體磨刀霍霍，全台各地展開罷免連數，醞釀大罷免潮。國民黨立委羅智強今天表示，遍地罷免大惡罷毫無正當性，激化政治對立只會被人民唾棄；國民黨立委羅廷瑋則說，尊重民眾聲音，持續專注選區服務與建設。

羅智強表示，新國會智庫在11月份做的民調顯示，有高達7成的民眾認為大罷免不利國家安定。因此，遍地罷免大惡罷毫無正當性，激化政治對立只會被人民唾棄。

羅智強說，從基隆市長謝國樑罷免案的案例可以看到，罷免根本對在地發展毫無幫助，唯一得利的只有綠營，民眾還要負擔千萬計的選務經費。

羅智強強調，接下來民進黨發動大罷免，在野黨立委絕對是會訴諸民意，用真民心來對決網軍側翼、用正向善良來對決仇恨對立。民進黨要讓社會動盪，國民黨要修復社會分歧，誰為台灣好，人民的眼睛是雪亮的，惡罷終將無以為繼。

羅廷瑋表示，尊重民眾的聲音，他會持續專注選區服務與建設，同時在立法院努力為台中爭取更多經費，用於提升地方建設與民眾福利。

羅廷瑋指出，若財政收支劃分法正式實施，台中每年將增加262億，如今正值捷運多線齊發的大躍進時刻，更需要穩定的預算支持。此外，近期三讀通過的公益揭弊者保護法、80歲以上及70歲以上癌症二期取消巴氏量表等相關法案，都是切合民眾需求的重要政策，相信選民的眼睛是雪亮的。

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