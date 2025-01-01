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王鴻薇明開「蘇巧慧大翻車」記者會 本人聲明回擊：有烏龍同事真困擾

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇明將辦「蘇巧慧大翻車」記者會，稍早民進黨立委蘇巧慧回應，王鴻薇兩度翻車後，不但不痛定思痛，提升問政品質，卻仍以影射方式來吸引注意力，行為既無聊、又可恥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇明將辦「蘇巧慧大翻車」記者會，稍早民進黨立委蘇巧慧回應，王鴻薇兩度翻車後，不但不痛定思痛，提升問政品質，卻仍以影射方式來吸引注意力，行為既無聊、又可恥。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇明將開「蘇巧慧大翻車！原文會涉弊標案悄悄廢標」記者會，稍早民進黨立委蘇巧慧回應，王鴻薇兩度翻車後，不但不痛定思痛，提升問政品質，卻仍要以影射方式來吸引注意力，該行為既無聊、又可恥，「有這種烏龍同事真是令人困擾。」

針對王鴻薇發採通表示明將指控「蘇巧慧翻車」一事，蘇巧慧稍早發聲明表示，王鴻薇上次胡亂指控總統府秘書長潘孟安遭法院判賠，又烏龍影射蘇巧慧丈夫涉入原文會標案圍標遭證據打臉，兩度翻車後不但不痛定思痛，提升問政品質，卻仍要以影射方式來吸引注意力。

蘇巧慧表示，該案日前已說得很清楚，其丈夫僅因電影拍攝專業出席評選該案，但其評選第一名的廠商非得標廠商，第二輪勝出者為其他兩家平手後抽籤結果，而其本身更從未參與該案的任何行政流程，「該案之行政上有任何問題，與蘇巧慧夫婦有何關係？」

蘇巧慧說，上次搞烏龍後，王鴻薇這次又在採通上放上「蘇巧慧」三個字，意圖吸引記者目光，這樣的行為真是令人同情，有這種問政品質的同事令人困擾，「請問王鴻薇有蘇巧慧及其家人涉入綁標的證據？蘇巧慧及其家人有涉入或影響過該案的行政作業嗎？標案是蘇巧慧寫的嗎？如果沒有，為何要拿『蘇巧慧』當記者會標題？」

國民黨 民進黨 潘孟安 王鴻薇 蘇巧慧 記者會

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