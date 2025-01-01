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政院提覆議案也過不了？張啓楷：賴清德該快提大法官人選

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷呼籲賴清德及民進黨應趕快重新提名有專業性、獨立的大法官人選，不是急著提覆議案。圖／報系資料照
民眾黨立委張啓楷呼籲賴清德及民進黨應趕快重新提名有專業性、獨立的大法官人選，不是急著提覆議案。圖／報系資料照

賴清德總統今發表元旦談話，提到針對立法院三讀通過憲訴法，行政院將在明提起覆議案。民眾黨立委張啓楷表示，「老實講，提覆議案在立法院也過不了」，並呼籲賴清德及民進黨應趕快重新提名有專業性、獨立的大法官人選，不是急著提覆議案。

張啓楷指出，這次修正憲訴法主要是回應民意，避免再發生像實質廢死這樣讓人民擔心和憤怒的判決。 張提到，特別是歷經大法官被提名人劉靜怡事件，只是批評民進黨，不願當民進黨的打手，結果被提名她的賴清德總統「丟包」，民進黨團51票全面封殺。

張啓楷表示，現在針對憲訴法修法要更嚴格，不能再讓大法官當民進黨禁臠、只是貫徹民進黨的打手，違背民意。而且要跟世界民主國家接軌。以捷克為例，捷克跟台灣一樣也是15位大法官，要開會也是必須10人，做違憲判決時也是要9人，和這次修法後一樣。

張啓楷再舉南韓案例，表示南韓有9位大法官，開會要7人出席，做違憲判決要有6人，比台灣更嚴格。 因此呼籲賴清德和民進黨，不要急著提覆議案，好好在最短時間內，提名人民會鼓掌支持，專業、獨立的大法官人選，「老實說，覆議案在立法院也過不了」，民意也不會支持民進黨繼續控制大法官。

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