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菲律賓台僑界元旦於馬尼拉升旗 駐菲代表：盼台菲關係繼續提升

中央社／ 卡摩那市1日專電
菲律賓台商界與駐菲律賓代表處1日舉辦中華民國114年元旦升旗暨團拜活動，圖為駐菲代表周民淦（前左2）和現場僑胞一同揮舞國旗。中央社
菲律賓台商界與駐菲律賓代表處1日舉辦中華民國114年元旦升旗暨團拜活動，圖為駐菲代表周民淦（前左2）和現場僑胞一同揮舞國旗。中央社

菲律賓台商與駐菲律賓代表處人員今天參加中華民國114年元旦升旗暨團拜活動，駐菲代表周民淦說，台菲關係去年在經貿、勞工、科技等領域有諸多進展，盼今年繼續提升。

元旦升旗典禮上午10時在馬尼拉以南約40公里的甲美地省（Cavite）卡摩那市（Carmona）寰宇科技園區舉行，由菲律賓台灣工商總會會長楊鴻裕擔任主席，旅菲台商、傳統僑界人士、駐菲代表處人員、友台菲人等200多人參加。

青天白日滿地紅國旗由護旗手恭迎進場，並在國旗歌樂聲中冉冉上升，雖然下著小雨，但現場人士熱情不減。

升旗儀式結束後，與會人士進入衛星大樓宴會廳進行團拜及聚餐，氣氛歡欣。

周民淦致詞時表示，台菲關係於2024年有諸多進展，雙方合作計畫涵蓋經貿、勞工、科技、農業、醫療、公衛、人道援助等領域，期待今年會有更多提升與突破。

他祝福中華民國與菲律賓國運昌隆、國泰民安，僑界團結和諧，世界無災難。

楊鴻裕感謝大家齊聚一堂，以開闊心情共同迎接新的一年，同時祝福中華民國台灣與菲律賓友誼長存、所有來賓闔家康樂。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事巴迪爾諾斯（Corazon Padiernos）表示，MECO將全力協助台商在菲投資與營運，也盼台灣繼續照顧在台菲勞，台菲合作關係能在新的一年更加緊密，帶動共同成長。

她也希望台商在菲投資能在今年倍增，更多台廠來菲投資再生能源、電子、現代農業、觀光與創新科技領域。

活動現場也販賣台灣產品，讓鄉親們可在新年品嚐家鄉味，還有菲律賓民俗舞蹈團到場表演，為活動增添文化氣息與歡樂氣氛。

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