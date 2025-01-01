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「小兩會」談判開放兩岸觀光？林憶君：終於看見賴總統願遞出橄欖枝

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對賴清德總統今建議可先由台灣的文旅會（應為台旅會）和中國的海旅會先談判，民眾黨立委林憶君表示，至少終於看見賴總統願「遞出橄欖枝」。圖／聯合報系資料照片
針對賴清德總統今建議可先由台灣的文旅會（應為台旅會）和中國的海旅會先談判，民眾黨立委林憶君表示，至少終於看見賴總統願「遞出橄欖枝」。圖／聯合報系資料照片

針對是否開放兩岸觀光賴清德總統今表示，如果中國真的有誠意，他建議可先由台旅會和中國的海旅會先談判。民眾黨立委林憶君表示，至少終於看見賴總統願「遞出橄欖枝」，但不應只是空口說白話，期盼未來兩岸能透過更多平台溝通，更穩定互動發展。

林憶君表示，過去民進黨政府從前總統蔡英文開始，針對兩岸關係的改善，就時常「喊喊而已」，但賴總統至少願意順應民間的需要和民代的呼籲，為了老百姓生計，願意喊出從觀光先協商的態度。

林憶君認為，民眾黨堅定秉持「對話比對抗好，交流絕對比交惡好」，賴清德總統自上任來，面對中國問題，始終抱著「抗中保台」的大旗，不願好好坐下來「對話」兩岸開啟觀光問題，對兩岸和平共存的未來並無助益；再加上先前陸委會在雙城論壇前，封殺上海台辦主任及媒體記者來台，某種程度也破壞兩岸交流的和諧氛圍，若此時賴政府或民間願意友善交流，對促進兩岸關係絕對是很大助益。

但林憶君質疑，長期以來，兩岸交流都是仰賴台灣海基會與中國海協會的「大兩會」溝通協商，「為何此次賴總統卻跳過同為半官方性質、更早成立的兩岸兩會，而冀望台旅會與海旅會這『小兩會』交流？」她說，難道是因為賴清德終於意識到，終於願意面對現在兩岸關係嚴峻問題，從「小兩會」試水溫？不過「小兩會」是否適合扮演兩岸談判的重要角色，未來仍需再觀察。

林憶君表示，雖然賴清德仍強調台灣希望跟中國在對等尊嚴下進行健康有序交流，但至少終於看見賴總統願意「遞出橄欖枝」，釋出善意，願意透過台灣文旅會，跨出重要一大步，但希望兩岸政策的善意應要積極實踐，不要淪為空口說白話、說一套做一套，盼能夠透過更多平台溝通，讓兩岸更穩定互動、更和平發展。

兩岸關係 民眾黨 觀光 賴清德

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