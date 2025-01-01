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柯建銘「學袁世凱解散國民黨」？王鴻薇回顧去年：歷史竟驚人相似

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘不滿立法院未函請總統公告日前三讀通過修正的選罷法、財政收支劃分法，揚言向憲法法院聲請解散國民黨。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨去年一整年的作為與110年前袁世凱欲解散國民黨稱帝的鬧劇一模一樣，讓她驚呼，歷史竟如此驚人的相似。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘不滿立法院未函請總統公告日前三讀通過修正的選罷法、財政收支劃分法，揚言向憲法法院聲請解散國民黨。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨去年一整年的作為與110年前袁世凱欲解散國民黨稱帝的鬧劇一模一樣，讓她驚呼，歷史竟如此驚人的相似。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘不滿立法院未函請總統公告日前三讀通過修正的選罷法、財政收支劃分法，揚言向憲法法院聲請解散國民黨。國民黨立委王鴻薇今天表示，民進黨去年一整年的作為與110年前袁世凱欲解散國民黨稱帝的鬧劇一模一樣，讓她驚呼，歷史竟如此驚人的相似。

王鴻薇表示，柯建銘語出驚人，聲稱民進黨團將向法院提告相關人員的刑事責任，並打算向憲法法院聲請解散違憲的國民黨。在對比之前挺戒嚴的發文，民進黨2024年一整年的鬧劇劇情，竟與110年前，1915年袁世凱欲解散國民黨其後稱帝的鬧劇，言論到行為一模一樣，當時袁世凱也是發動民眾包圍國會，解散反對黨，從袁大頭走到賴大頭，歷史竟如此驚人的相似，民進黨真的該改名叫民主退步黨了。

王鴻薇指出，時間來到1915年，時年8月袁世凱開始策畫主張君主立憲的籌安會，開始鼓動更改國體的輿論，9月開始，在北京突然發起各式各樣的公民請願團體湧入北京請求更改國體，像是人力車夫請願團、乞丐請願團、婦女請願團等等，各種名目，其實就是袁世凱的側翼團體，最後這些組織聯合挺袁世凱。

王鴻薇續指，主管財政的梁士詒組織「全國請願聯合會」，自己表決決定更改國家體制為帝制，袁世凱也在當年12月成為中華帝國皇帝，如果把這些名字、時間遮起來，劇情前段跟一百多年後今天，如此相似。

王鴻薇說，去年民進黨面對少數執政，過去8年許多弊案、酬庸都等著在野國會調查監督，面對國會改革法案，動用司法介入，逃避行政權監督，從五月開始民進黨發動青鳥，隨後組織各式各樣的罷免團體，其實就是綠營側翼，超過半年發起各種包圍國會，甚至民進黨立委自己還喊要民眾衝進去，讓警方無法維持秩序，也有民眾受傷送醫院。

王鴻薇提到，這其中民進黨團支持南韓戒嚴拿我國類比，引起軒然大波這件事最扯，但是民進黨至今沒有道歉，沒有懲處，且柯建銘還宣稱要解散國民黨，不曉得下一步是賴清德還是柯建銘要稱帝？要叫民主進步帝國嗎？

王鴻薇感嘆，國民黨今猶在，但是歷史這面照妖鏡，照的讓民進黨無地自容，居然讓民進黨活成了百年前民國時期毀憲亂政，破壞民主制度的古人的樣子。

北京 國民黨 柯建銘 民進黨 王鴻薇

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