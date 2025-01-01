展望台灣穩步前行 林佳龍提醒護照換發需求提早辦理

外交部長林佳龍今與賴清德總統、副總統蕭美琴一同出席府前元旦升旗典禮。展望新年，林佳龍期許台灣與世界各國攜手穩步前行，也提醒有計畫出國的國人朋友，外交部「有條件式線上申換護照」已正式上線，如有換發需求的民眾可提早辦理，以免影響出國行程。

林佳龍今在臉書發文表示，外交部「有條件式線上申換護照」已正式上線，從今天起，護照過期想申請換發的民眾，只要準備好「自然人憑證與讀卡機」，或下載「行動自然人憑證 APP」，且在我國設有戶籍、護照資料頁的資訊沒有更動，即可在家上網申辦，用信用卡繳費、申辦完成後等候10個工作天，再持收據與身分證前往領事事務局或外交部各辦事處，就能領到新護照。

林佳龍提醒民眾，若是急件申辦，「無論是 I 人或 E 人，還是要親自或委託他人臨櫃現場辦理」。去年9月他在外交部領事事務局主持「有條件式線上申換護照」措施啟動試辦儀式，也感謝全體國人的協助，歷經近 4 個月的試辦期後，獲得許多寶貴的反饋和建議，普遍反映良好，也讓服務更加完善、便利與安全。

此外，林佳龍呼籲，由於農曆春節即將來臨，連假期間有計畫出國旅遊的民眾，記得提前確認護照是否具6個月以上效期，如有護照換發需求要儘早在休假前申請辦理，並於1月24日前領照，以免影響出國行程。

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