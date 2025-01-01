立院記者聯誼會評鑑 洪孟楷、黃國昌、王鴻薇勇奪前三名

第11屆立委就任將滿一年，中華民國立法院記者聯誼會今天完成首年問政評鑑。總結基本評定與媒體評價，最終由國民黨立委洪孟楷拿下整體評鑑第1名、民眾黨立院黨團總召黃國昌第2名、國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇第3名。

而單就媒體對問政表現評價部分，則是國民黨立委牛煦庭以新人之姿奪冠。至於對媒體公關表現評價，兼任國民黨文傳會主委的立委李彥秀最獲好評。

值得注意的是，黃國昌雖因問政問政風格強烈，又常對媒體疾言厲色，讓諸多媒體同業私下對其多有抱怨，但在這次評鑑中，仍拿下總成績第2名佳績，媒體會員對其問政表現評價也不吝給予第4名肯定。

此外，即使國會舞台對在野黨較具優勢，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤此次評鑑總成績與媒體問政表現評價，均逆勢拿下第9名。日前曾鬧出搶媒體證風波的民進黨立委鍾佳濱，此次評鑑總成績也拿下第11名，較上次評鑑再進一名。

但或因本屆立委才剛大換血，仍待觀察，這次媒體對問政表現評價偏好明顯較分散，牛煦庭、民進黨立委王世堅、國民黨立委徐巧芯與黃國昌等3黨共4位立委均拿下3張第一名票，領先群勝負伯仲間，與上屆評鑑集中在現任副院長江啟臣略有不同。

聯誼會分析，從兩次評鑑結果看來，評分雖媒體評價占六成，立委基本問政數據僅占四成，但因基本問政數據評分較易拉開差距，立委只要願做「苦力」勤於出席會議、提案問政，總體評鑑表現即能立於不敗之地。

此外，聯誼會表示，評鑑結果也充分體現，除黨團幹部能見度較高外，在野黨立委在國會表現較易凸顯、執政黨立委問政較有包袱等特質。

聯誼會指出，推動立委問政評鑑是為善盡立法院媒體監督本分，也鼓勵認真問政立委。有別於目前一般立委問政評鑑多僅根據提案數、出席數等數據，聯誼會評鑑還納入媒體成員依採訪經驗對冰冷數據做出校正，更具參考意義。

附帶一提，立法院記者媒體聯誼會早在1990年代，即有評鑑朝野立委問政表現記錄，前總統陳水扁就曾獲評為優秀立委，扁後也順利轉任台北市長、總統等要職，顯見立法院媒體對仍於「政界搖籃」的立委評鑑，具一定可參考性。

聯誼會表示，此次立委評鑑結果雖仍有驚喜與遺珠，但整體結果仍屬可預期範圍，也與上次評鑑表現呈正相關，應可受公評。後續仍期許朝野立委仍能多用心問政，勿忘從政初心。

評鑑對象則為去年2月1日上任後，完整任滿至去年12月25日的現任立委，扣除慣例不質詢、不提案的正、副院長，共109位。媒體評價時間為去年12月24日至12月31日，最後共33位聯誼會記者參與評價。至於基本問政表現統計範圍則由去年2月1日起至12月29日止。

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