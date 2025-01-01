解放軍新年首日發布統戰影片 民眾黨譴責文化包裝恐嚇

有關中共解放軍發布「中國人」影片，台灣民眾黨今天表示，中國政府利用流行文化包裝恐嚇意圖，民眾黨絕對不會接受。

媒體報導，中共解放軍東部戰區今天發布影片，背影音樂為歌手劉德華演唱的「中國人」，畫面包括共機演訓、劉德華演唱會，還有奧運桌球金牌選手馬龍等人訪台的影像，影片內容更提及「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。」

民眾黨稍早透過文字表示，中國政府過去不斷文攻武嚇台灣人民，去年更舉行多次大規模軍事演習，如今在新年第一天，解放軍就以流行樂曲包裝軍事野心，不僅戕害兩岸流行文化發展與交流，其中配合樂曲的軍事畫面，更是讓台灣社會難以認同。

民眾黨呼籲，中國政府不斷文攻武嚇，在國際社會打壓台灣人民的空間，不僅削弱兩岸之間互信，更讓兩岸人民的福祉受到損害。同時，民眾黨也呼籲民進黨政府，應積極恢復兩岸溝通管道，尋求降低兩岸衝突對立的解方，共同維護區域穩定和平，創造互利、互惠的兩岸關係。

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