快訊

NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

平底鍋很美但不實用？廚師分享自身用4款廚具經驗「不值得買」

學測倒數計時好焦慮 4名東大生考前有驚異減壓法

朱立倫轟賴政府一個字「鬥」 許智傑反嗆真可悲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委許智傑。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫今天指出，台灣2024年在賴清德政府之下，只能用一個字來形容，就是「鬥」。民進黨立委許智傑表示，朱立倫真是可悲，被中共和國民黨立院黨團總召傅崐萁牽著鼻子走，這個「鬥」才是國民黨的代表字。

許智傑說，在鬥的是國民黨，2024年一直在「鬥」中華民國政府，擴權法案鬥官員、暴力攻擊鬥立委、總預算拖延和選罷法鬥人民，財劃法掏空政府，憲訴法鬥司法權，而賴政府是另一個「逗」字，與國際盟友「逗陣」合作，和人民「逗陣」站在一起，更照顧人民，2025政府會更努力，讓台灣人民更好。

國民黨 朱立倫 許智傑 賴清德

延伸閱讀

林姿妙涉貪遭停職 朱立倫：全力支持爭取清白

元旦升旗 馬英九讚朱立倫、韓國瑜表現令人敬佩和激賞

國民黨元旦升旗 朱立倫盼兩岸和國內從「鬥」變「和」

影／國民黨元旦升旗 朱立倫籲兩岸異中求同

相關新聞

回顧2024國會大亂鬥一年 朝野立委嘆史上最累國會

立法院三黨不過半，朝小野大的政局下，「藍白合」讓在野席次最大化，國會一年來上演大亂鬥，「藍白」對抗綠色執政，朝野立委壁壘...

政院明提覆議 許宇甄：賴卓「索倫」上身不捨魔戒被毀？

立法院日前三讀通過修正憲法訴訟法，行政院將於明天行政院會針對憲訴法拍板提起覆議案；賴總統今發表新年談話也說，行政院有權提...

影／賴就任半年！尊少服多成口號 青鳥要脅藍白 台灣進入「鬥時代」

今天是2025年元旦，賴清德總統從去年520就任已經超過半年多，從立法院朝野攻防到兩岸，各項議題可謂遍地烽火，回顧賴總統...

鎖定「傅崐萁們」親綠民團大罷免戰將起跑 綠軍主力觀望中

立法院三讀「選罷法」修正案，連署門檻將加嚴。台灣社等本土社團質疑國民黨立委沒收公民罷免權，呼籲台灣公民要防止國共聯手毀台...

朱立倫轟賴政府一個字「鬥」 許智傑反嗆真可悲

國民黨主席朱立倫今天指出，台灣2024年在賴清德政府之下，只能用一個字來形容，就是「鬥」。民進黨立委許智傑表示，朱立倫真...

和戰兩手策略 賴清德的和解咖啡喝得成？

今天是新年元旦，回顧賴清德總統就任半年多來，兩岸外交情勢依舊險峻，在內政上朝野對立僵局無解；展望新的一年，如何化解朝野紛爭、團結國人，讓政局平穩，將是賴總統的最重要課題，賴清德今天表示盼邀立法院長韓國瑜及朝野立委代表到總統府喝咖啡共商國是，但上任還不到一年，賴總統面對朝小野大的政局，一直都採取對抗姿態，忘了和解之鑰，其實就在自己手中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。