朱立倫轟賴政府一個字「鬥」 許智傑反嗆真可悲
國民黨主席朱立倫今天指出，台灣2024年在賴清德政府之下，只能用一個字來形容，就是「鬥」。民進黨立委許智傑表示，朱立倫真是可悲，被中共和國民黨立院黨團總召傅崐萁牽著鼻子走，這個「鬥」才是國民黨的代表字。
許智傑說，在鬥的是國民黨，2024年一直在「鬥」中華民國政府，擴權法案鬥官員、暴力攻擊鬥立委、總預算拖延和選罷法鬥人民，財劃法掏空政府，憲訴法鬥司法權，而賴政府是另一個「逗」字，與國際盟友「逗陣」合作，和人民「逗陣」站在一起，更照顧人民，2025政府會更努力，讓台灣人民更好。
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