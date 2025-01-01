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鎖定「傅崐萁們」親綠民團大罷免戰將起跑 綠軍主力觀望中

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪／台北即時報導
親綠民團將發起大罷免。圖／聯合報系資料照片
親綠民團將發起大罷免。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀「選罷法」修正案，連署門檻將加嚴。台灣社等本土社團質疑國民黨立委沒收公民罷免權，呼籲台灣公民要防止國共聯手毀台，宣布啟動「2025全台大罷免」行動，其他民團也以「罷免000，就是罷免傅崐萁」為號召，持續展開連署；但民進黨人士表示，黨內各系統興趣缺缺，並無發動大罷免戰打算，仍以民間力量為主體。

台灣社社長翁銘章表示，國民黨根本無視民意輿論將「選罷法」修惡，也沒收公民罷免權，更是修法配合中共毀憲亂台惡行，因此請台灣公民密切注意國民黨配合「紅統」裡應外合，也請民眾在今年啟動的大罷免行動中站出來。

中部地區也出現民團發起罷免連署，「北北屯斷健行動」在網路上宣傳圖卡表示，要送走台中市長盧秀燕的四位問政品質不佳立委，分別是顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋、黃建豪，並指出，連署三小時就破千份，國民黨修高罷免門檻，反而激發出更多人出來。

北部地區則以罷免國民黨立委葉元之行動最為積極，罷免團隊表示，第一階段罷免提議書日前已達標，由於當天也是葉元之的50歲生日，這是送他的生日大禮。

民進黨人士表示，經過基隆市長謝國樑罷免失敗後，黨內各派系早對罷免戰興趣缺缺，僅剩零星綠委在呼應，派系已經將資源放在2026年地方選戰，要搶下黨內縣市長、議員等提名，進而選上地方首長，才是更為實際的利益；目前民進黨中央、立委均觀望中，必要時會給予罷免團體支持，但暫無親上火線打算。

葉元之表示，罷免團體為了煽動仇恨一直對他造謠抹黑，這是挑戰台灣人善良的底線。國民黨立委李彥秀表示，沒有民主國家，剛剛就職就在搞罷免，從基隆市長謝國樑罷免案就看出，所謂罷免就是仇恨動員，就是輸不起的延長賽，面對綠營側翼發動大罷免，當然是直球隊決。

國民黨 罷免

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