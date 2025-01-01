回顧2024國會大亂鬥一年 朝野立委嘆史上最累國會

立法院三黨不過半，朝小野大的政局下，「藍白合」讓在野席次最大化，國會一年來上演大亂鬥，「藍白」對抗綠色執政，朝野立委壁壘分明，各自嚴守「楚河漢界」，敵我分明，國會朝野對抗最劇烈，就怕政治攻防輸了結果、輸了氣勢，無止盡的對抗造就史上最亂國會，朝野立委皆無奈大喊「真的累！」

身兼民進黨主席的賴清德總統親下軍令，要求民進黨立委捍衛執政，綠委們組成「51戰隊」為激勵氣勢；國民黨做為最大在野黨，輸了執政權但監督不能鬆懈，藍委們力抗執政黨的同時，卻也擔憂遭綠營側翼抹黑、抹紅甚至罷免；民眾黨立委扮演國會關鍵少數，和國民黨合作也要堅守政黨主體性，三方各有立場及堅持。

一名民進黨區域立委表示，這屆因民進黨在113席中拿下51席，國民黨則奪下52席、民眾黨在不分區獲8席，為了氣勢不輸給在野黨，民進黨主席賴清德先前下令黨團立委要全員出席會議，至今幾乎天天甲級動員，周一到周五都需待在立法院，中南部立委只能利用假日跑攤，還時常被選民問「怎麼現在比較少看到」、「你們在立院怎麼都輸給藍白？」

該綠委無奈說，看到許多立委因闖議場、攻占主席台等行動至今，身上許多擦挫傷、扭傷都還沒有時間去看醫生，說這屆國會最累、最亂，一點都不為過。

另一名民進黨立委說，前陣子被在野黨立委嘲諷說「你們每次都喊這麼大聲、衝這麼前面，還不是都輸？是不是有業績壓力？」但他認為，雖然人數輸給在野黨加總，「但我們就是『51戰隊』，都在同一艘船上，累歸累還是不能直接放棄。」

國民黨立委翁曉玲表示，她擔任立委至今已10個月了，跟之前當教授的工作環境顯然不同，自己當立委踏入政治圈後，感受到政治工作者真的辛苦，雖然她比較少跑選區，但推動很多法案、協助國民黨團進行法律策略上的規畫，從最早總統二輪制的提案到憲法訴訟法的修法，都引起社會討論。

不過，翁曉玲也坦言，法案推動過程當中很辛苦，必須不斷地對社會大眾說明、溝通，過程中還要綠營側翼攻擊、醜化、抹黑、抹紅，對她人身攻擊，甚至對她的家庭有不實指控，「這當然是我比較不能接受的一部分」。但作為一個政治人物，進了廚房就不怕熱，但希望大家都能謠言止於智者，相信台灣民眾的智慧。

民眾黨做為國會關鍵少數，8席立委平均分配常設委員會。有民眾黨立委私下坦言，擔任國會議員工作繁忙，再加上本屆立法院動輒延會，根本難以兼顧家庭生活。

面對朝野持續爆發衝突，也有民眾黨立委認為，即使民進黨身為執政黨，但是在國會就是少數，提出覆議案也不會通過，「對他們不利的，都會提覆議，我們也習慣了。」 立法院會去年12月20日三讀通過修正公職人員選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法，國民黨立委緊守主席台。圖／聯合報系資料照片

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