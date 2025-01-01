影／賴就任半年！尊少服多成口號 青鳥要脅藍白 台灣進入「鬥時代」

今天是2025年元旦，賴清德總統從去年520就任已經超過半年多，從立法院朝野攻防到兩岸，各項議題可謂遍地烽火，回顧賴總統就職演說時談到，他會用新思維看待立院三黨不過半的政治新局，他更強調「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數」，當時賴清德說出這句話時，台下響起如雷的掌聲，沒想到半年過去了，民進黨屢以青鳥要脅民主機制，台灣儼然進入「鬥時代」。

新國會中，立院衝突以財劃、憲訴、選罷等三法修法攻防最為激烈，場內民進黨立委破窗佔領主席台，場外青鳥集結施壓在野黨，甚至有民進黨立委破壞拒馬、肉身壓門試圖讓青鳥闖進立院，民進黨團總召柯建銘事後坦言，原先確實原先要讓青鳥進入院區，幾經考量後才喊卡。

國民黨立委徐巧芯表示，賴總統說是要朝野和諧，但指令下給民進黨委員，卻是要跟國民黨爭個頭破血流，因此面對民進黨的情緒勒索，最好的方式就是置之不理，才不會讓民進黨食髓知味。

民眾黨立委林國成表示，執政黨當家不鬧事，如今卻當家比誰都還鬧事，他呼籲賴總統，如以個人的喜好來主掌這個國家，那執政黨與反對黨，一定會一直鬧下去。

民進黨立委許智傑強調，藍白兩黨因人數優勢，所以民進黨不管怎麼爭，最後投票都是輸，因此賴總統也希望執政黨委員能夠贏在論述，告訴民眾我們的理念是什麼。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，可以理解賴清德上任後採取「鬥」為主軸，因美中互鬥，且北京與賴毫無互信，即便賴清德有任何善意，北京也不會相信，不過他強調，賴清德的鬥，是鬥而不破，否則將為兩岸帶來極大威脅。張五岳進一步指出，賴清德對在野黨也是鬥，主要是為了區隔藍綠、愛台與賣台，不過他強調，賴清德作為雙少數總統，若要將選票極大化，拚連任及完全執政，那麼賴清德的路線就得向中間靠攏，不宜過度地鬥。 新國會中，立院衝突以財劃、憲訴、選罷等三法修法攻防最為激烈，藍綠白屢屢上演全武行。記者王彥鈞／攝影 賴清德就職演說談到「多數尊重少數，少數服從多數」，沒想到半年過去了，民進黨屢以青鳥要脅民主機制，台灣儼然進入「鬥時代」。記者王彥鈞／攝影

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