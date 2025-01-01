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民眾黨若選代理主席 中央委員江和樹表態支持黃國昌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨中央委員江和樹上午說，如果將要推出代理主席，他會支持立委黃國昌。圖／江和樹提供
民眾黨中央委員江和樹上午說，如果將要推出代理主席，他會支持立委黃國昌。圖／江和樹提供

台灣民眾黨今天召開中央委員會，並傳出黨主席柯文哲會請辭。中央委員江和樹上午說，如果將要推出代理主席，他會支持立委黃國昌，原因是，他在柯文哲被偵辦起訴的案件裡不是關係人或證人，可以一肩扛起，不然誰當黨主席就準備被抄家滅族。

江和樹說，支持黃國昌不是瞎挺，而是要跟民眾說清楚為什麼支持。他支持黃國昌的理由很簡單，就是他有想法、他有聲量，而且他這一次沒有被約談，不是證人也不是關係人，這樣才不會有事。

他說，黃國唱沒有進入台北市政府，不像蔡壁如或是黃珊珊都曾被檢廉約談，如果像是柯文哲的規格，相信蔡壁如或者是黃珊珊都無法承受。只有黃國昌，可以一肩扛起。

江和樹也批評，柯文哲的交保金創下歷來政治人物最高記錄，還配上電子腳鐐，那是一個侮辱，全台灣的政治人物有人配電子腳鐐嗎？像是宜蘭縣長林姿妙被偵辦，昨天被判刑，她有佩帶電子腳鐐嗎？只有柯文哲有這種待遇，這不叫政治迫害，什麼叫做政治迫害？

柯文哲 民眾黨 蔡壁如 黃國昌

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