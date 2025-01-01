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政院明提覆議 公投戰蓄勢待發？賴總統：人民有複決權利

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是中華民國114年元旦，賴清德總統上午發表新年談話。記者周佑政／攝影
今天是中華民國114年元旦，賴清德總統上午發表新年談話。記者周佑政／攝影

立法院院會趕在去年底三讀通過憲法訴訟法、選罷法、財劃法三大爭議法案，藍營為防府院聲請釋憲否決，發函要求立法院長韓國瑜延緩送出選罷法、財劃法，綠營批韓國瑜違憲違法，行政院會明天將針對三法案提出覆議，綠營也研議聲請暫時處分「凍結」憲訴法，黨內也有人建議發動公投。賴清德總統今天向發表新年談話向在野黨喊話盼團結和諧及合作，他也強調，「人民有複決的權利」。

目前僅憲訴法三讀條文送達府院，依法移請立法院覆議期限為一月二日。行政院發言人李慧芝昨表示，一月二日當天在行政院會通過後，將正式提出憲訴法的覆議。

據憲訴法三讀條文規定，未來任何釋憲案判決、暫時處分、彈劾總統副總統、宣告政黨違憲解散，都須大法官十人參與評議，九人同意才能做違憲宣告；立法院日前行使大法官人事同意權，七位大法官被提名人全數遭立委封殺，由於目前只剩八席大法官，形同癱瘓憲法法庭。

賴總統今天發表新年談話，針對立法院通過的爭議性法案，賴總統表示，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。

賴總統也強調，人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦。

國土計畫法

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