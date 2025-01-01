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他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了

空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

影／國民黨元旦升旗 朱立倫籲兩岸異中求同

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右二）、台北市長蔣萬安（左二）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，手牽手一同高呼加油。記者許正／攝影
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右二）、台北市長蔣萬安（左二）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，手牽手一同高呼加油。記者許正／攝影

國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，黨主席朱立倫細數過去一年國民黨在立法院通過的各項法案，並呼籲兩岸異中求同，未來中華民族一同努力前行。

國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安等人出席與會，一行人高唱國旗歌升旗。記者許正／攝影
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫、前總統馬英九、台北市長蔣萬安等人出席與會，一行人高唱國旗歌升旗。記者許正／攝影
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人高唱國旗歌升旗。記者許正／攝影
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人高唱國旗歌升旗。記者許正／攝影
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，手牽手一同高呼加油。記者許正／攝影
國民黨今天一早在中央黨部舉行114年元旦升旗典禮，黨主席朱立倫（中）、前總統馬英九（右）、台北市長蔣萬安（左）等人出席與會，一行人在高唱國歌升旗儀式後，手牽手一同高呼加油。記者許正／攝影

元旦升旗 國民黨 朱立倫 馬英九

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