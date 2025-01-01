賴清德主持元旦升旗典禮 兩度揮舞國旗向民眾致意
中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，今年升旗典禮，以「台灣智造・邁向未來」為主題，賴清德總統與副總統蕭美琴在6點24分走出總統府，與全場民眾在中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱下齊唱國歌。
今年國防部示範樂隊及三軍儀隊配合大會企畫主軸「台灣智造・邁向未來」，以《闊步前行》、《橡樹之心》、《越洋情誼進行曲》、《皇家澳洲海軍進行曲》及《國光進行曲》等5首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，展現壯盛軍容，共同迎接中華民國114年的開始。
賴清德總統與副總統蕭美琴在走出總統府時揮舞著國旗一同向台下參與升旗典禮的民眾致意，結束升旗典禮後、賴、蕭二人也再度走到台上，二度揮舞國旗向民眾致意。
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