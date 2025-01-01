賴清德主持元旦升旗典禮 兩度揮舞國旗向民眾致意

中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，今年升旗典禮，以「台灣智造・邁向未來」為主題，賴清德總統與副總統蕭美琴在6點24分走出總統府，與全場民眾在中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱下齊唱國歌。

今年國防部示範樂隊及三軍儀隊配合大會企畫主軸「台灣智造・邁向未來」，以《闊步前行》、《橡樹之心》、《越洋情誼進行曲》、《皇家澳洲海軍進行曲》及《國光進行曲》等5首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，展現壯盛軍容，共同迎接中華民國114年的開始。

賴清德總統與副總統蕭美琴在走出總統府時揮舞著國旗一同向台下參與升旗典禮的民眾致意，結束升旗典禮後、賴、蕭二人也再度走到台上，二度揮舞國旗向民眾致意。 賴清德總統（左三）與副總統蕭美琴（左五）上午在總統府秘書長潘孟安（左四）與台北市長蔣萬安（右二）等人陪同下出席總統府升旗典禮。記者杜建重／攝影 由「財團法人精密機械研究發展中心」與國產雙臂移動型機器人「iCoDAR 愛可達」在舞台上展現舞技。記者杜建重／攝影 行政院長卓榮泰（前右）與立法院長韓國瑜（前左）上午參加總統府前元旦升旗典禮，兩人雖比鄰而站但互動不多。記者杜建重／攝影 國防部三軍儀隊在元旦總統府升旗典禮上展演花式操槍，精彩表演贏得民眾喝采。記者杜建重／攝影 中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，民眾揮舞國旗熱情參與 。記者杜建重／攝影 許多民眾帶著大國旗一早前往總統府參加114年元旦升旗典禮。記者杜建重／攝影 賴清德總統（左二）與副總統蕭美琴（右二）在總統府前揮舞國旗向台下參與升旗典禮的民眾致意。記者杜建重／攝影 元旦總統府升旗典禮由中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱國歌。記者杜建重／攝影

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