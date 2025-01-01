快訊

他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了

空拍看台灣／元旦登高望遠 高雄旗尾山低空雲瀑宛如仙境

賴清德主持元旦升旗典禮 兩度揮舞國旗向民眾致意

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，賴總統手持小國旗走到台下與民眾唱國歌。記者杜建重／攝影
中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，賴總統手持小國旗走到台下與民眾唱國歌。記者杜建重／攝影

中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，今年升旗典禮，以「台灣智造・邁向未來」為主題，賴清德總統與副總統蕭美琴在6點24分走出總統府，與全場民眾在中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱下齊唱國歌。

今年國防部示範樂隊及三軍儀隊配合大會企畫主軸「台灣智造・邁向未來」，以《闊步前行》、《橡樹之心》、《越洋情誼進行曲》、《皇家澳洲海軍進行曲》及《國光進行曲》等5首曲目，搭配儀隊官兵走位變化及花式操槍，展現壯盛軍容，共同迎接中華民國114年的開始。

賴清德總統與副總統蕭美琴在走出總統府時揮舞著國旗一同向台下參與升旗典禮的民眾致意，結束升旗典禮後、賴、蕭二人也再度走到台上，二度揮舞國旗向民眾致意。

賴清德總統（左三）與副總統蕭美琴（左五）上午在總統府秘書長潘孟安（左四）與台北市長蔣萬安（右二）等人陪同下出席總統府升旗典禮。記者杜建重／攝影
賴清德總統（左三）與副總統蕭美琴（左五）上午在總統府秘書長潘孟安（左四）與台北市長蔣萬安（右二）等人陪同下出席總統府升旗典禮。記者杜建重／攝影
由「財團法人精密機械研究發展中心」與國產雙臂移動型機器人「iCoDAR 愛可達」在舞台上展現舞技。記者杜建重／攝影
由「財團法人精密機械研究發展中心」與國產雙臂移動型機器人「iCoDAR 愛可達」在舞台上展現舞技。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（前右）與立法院長韓國瑜（前左）上午參加總統府前元旦升旗典禮，兩人雖比鄰而站但互動不多。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（前右）與立法院長韓國瑜（前左）上午參加總統府前元旦升旗典禮，兩人雖比鄰而站但互動不多。記者杜建重／攝影
國防部三軍儀隊在元旦總統府升旗典禮上展演花式操槍，精彩表演贏得民眾喝采。記者杜建重／攝影
國防部三軍儀隊在元旦總統府升旗典禮上展演花式操槍，精彩表演贏得民眾喝采。記者杜建重／攝影
中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，民眾揮舞國旗熱情參與 。記者杜建重／攝影
中華民國114年元旦總統府升旗典禮上午由賴清德總統親自主持，民眾揮舞國旗熱情參與 。記者杜建重／攝影
許多民眾帶著大國旗一早前往總統府參加114年元旦升旗典禮。記者杜建重／攝影
許多民眾帶著大國旗一早前往總統府參加114年元旦升旗典禮。記者杜建重／攝影
賴清德總統（左二）與副總統蕭美琴（右二）在總統府前揮舞國旗向台下參與升旗典禮的民眾致意。記者杜建重／攝影
賴清德總統（左二）與副總統蕭美琴（右二）在總統府前揮舞國旗向台下參與升旗典禮的民眾致意。記者杜建重／攝影
元旦總統府升旗典禮由中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱國歌。記者杜建重／攝影
元旦總統府升旗典禮由中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱國歌。記者杜建重／攝影

元旦升旗 總統府 賴清德

延伸閱讀

總統賴清德透露「12強冠軍隊將登上新台幣500元鈔券」 央行回應了

12強賽／「他只問我紀念幣」 蔡其昌聽聞賴清德說500元改12強冠軍也嚇一跳

【重磅快評】國民黨兌現政見 賴清德只會拿香跟拜？

12強賽／冠軍之路特展明開幕 賴清德：身為總統與有榮焉

相關新聞

新年談話談朝野僵局 賴清德：將提覆議也盼邀韓國瑜共商國是

元旦伊始，賴清德總統今天發表「以民主厚植國力 迎向世界新局」新年談話，談到朝野僵局，賴清德表示，政黨競爭，是民主政治的一...

國民黨元旦升旗 朱立倫盼兩岸和國內從「鬥」變「和」

國民黨今在中央黨部前廣場舉行元旦升旗，黨主席朱立倫表示，他期許2025年是「和」的一年，只有大家遵守民主的規範，才能「和...

政院明提覆議 公投戰蓄勢待發？賴總統：人民有複決權利

立法院院會趕在去年底三讀通過憲法訴訟法、選罷法、財劃法三大爭議法案，藍營為防府院聲請釋憲否決，發函要求立法院長韓國瑜延緩...

林姿妙現身宜蘭元旦升旗強調清白「人在做天在看」 群眾喊縣長加油

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨一審宣判，遭判圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢罪，處12年6月徒刑、褫奪公權6年，依法停職。她今...

賴清德就任後首度總統府元旦升旗 手持小國旗、唱國歌

今天是中華民國114年元旦，賴清德總統與蕭美琴副總統上午6時許出席總統府升旗典禮，這也是賴總統就任後首度參與府前元旦升旗...

影／大陸誘台灣人辦身分證 賴清德：民主自由不能折現

賴清德總統今天發表新年談話，並在談話結束後進行受訪，有媒體問到有網紅揭露大陸對台統戰作為，曝光誘拉台灣人辦理大陸身分證。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。