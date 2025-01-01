林姿妙現身宜蘭元旦升旗強調清白「人在做天在看」 群眾喊縣長加油

宜蘭縣長林姿妙涉貪案昨一審宣判，遭判圖利、公務員財產來源不明、特殊洗錢罪，處12年6月徒刑、褫奪公權6年，依法停職。她今上午現身宜蘭縣元旦升旗典禮，重申自己正派做事、人在做天在看，與縣府主管們擁抱致意，也盼鄉親繼續支持縣府。

林姿妙涉貪案纏訟超過2年，昨天一審宣判，林犯貪汙治罪條例圖利罪、公務財產來源不明罪與洗錢防制法特殊洗錢罪，根據地方制度法，縣市首長遭判公務員財產來源不明罪一審有罪即停職，內政部昨天立刻以電子公文函文縣府，停止林的縣長職務，由副縣長林茂盛代理。

林姿妙遭停職後，原計畫主持的元旦升旗典禮改由林茂盛主持，不過林姿妙仍以貴賓身分受邀出席；上午6時53分許，林姿妙抵達宜蘭運動公園，天色方亮，她一襲白衣走下私人轎車，和林茂盛與其他縣府主管相擁致意，輕聲加油打氣。

林姿妙說，她沒有做錯事，正派、戰戰兢兢，人在做天在看。林隨後走入會場，繼續和其他縣府主管致意，現場民眾大聲高呼「縣長加油」；大會開始後，林姿妙與其他縣府主管、立法委員陳俊宇、立法委員吳宗憲、議長張勝德等人登台，齊唱國歌。

林姿妙在林茂盛、張勝德與陳俊宇致詞完後，上前拿起麥克風。她說，感謝鄉親對這6年施政的肯定，宜蘭的幸福指數排在六都外第一名，這幾年拚經濟、交通、建設、老人福利與教育，都能齊頭並進，鐵路高架、高鐵延伸等重要建設繼續努力，她要深深一鞠躬，希望鄉親未來繼續支持縣府推動縣政。 林姿妙與縣府主管擁抱致意。記者陳敬丰／攝影 林姿妙登台致詞，現場支持者高喊「縣長加油」。記者陳敬丰／攝影 林姿妙重申，自己正派做事、人在做天在看。記者陳敬丰／攝影 宜蘭縣長林姿妙（前排左九）昨一審遭判貪汙罪停職，今天仍以貴賓身分出席元旦升旗典禮。記者陳敬丰／攝影

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