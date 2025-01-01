賴總統出席元旦升旗典禮 與國人共同迎接新年

賴清德總統與副總統蕭美琴1日上午出席「114年元旦總統府升旗典禮」。賴總統與蕭美琴抵達後，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，並在主辦單位「中華民國工業區廠商聯合總會」理監事及臺灣各工業區理事長的領唱下，與現場民眾齊唱國歌。國旗隨後也在國旗歌演奏聲中緩緩升起。

升旗典禮結束後，賴總統與副總統步上舞台，向參與典禮人員揮手致意，共同迎接新的一年，也感謝臺灣製造MIT所展現的豐沛實力與能量；期盼新的一年，百工百業攜手合作，穩步邁向智慧化、數位化的「臺灣智造」未來。

包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞、總統府秘書長潘孟安、臺北市長蔣萬安，以及「中華民國工業區廠商聯合總會」理事長賴博司、「中華民國工業協進會」理事長葉政彥及「中華民國全國中小企業總會」理事長李育嘉等亦陪同出席是項活動。

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