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賴清德就任後首度總統府元旦升旗 手持小國旗、唱國歌

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是中華民國114年元旦，賴清德總統與蕭美琴副總統上午6時許出席總統府升旗典禮，這也是賴總統就任後首度參與府前元旦升旗。圖／取自總統府YouTube頻道
今天是中華民國114年元旦，賴清德總統與蕭美琴副總統上午6時許出席總統府升旗典禮，這也是賴總統就任後首度參與府前元旦升旗。圖／取自總統府YouTube頻道

今天是中華民國114年元旦，賴清德總統與蕭美琴副總統上午6時許出席總統府升旗典禮，這也是賴總統就任後首度參與府前元旦升旗。賴總統與蕭美琴手持小國旗、唱國歌，升旗典禮結束後，賴總統則與參與升旗的立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等人握手致意。

賴總統、蕭美琴今早在總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉等人陪同下，出席總統府升旗典禮。賴總統抵達總統府前廣場後，向現場民眾揮手致意，隨後參與升旗典禮。

今年總統府元旦升旗，由中華民國工業區廠商聯合總會代表領唱國歌，賴總統、蕭美琴全程手持小國旗、開口唱國歌。升起典禮結束後，賴總統與行政院長卓榮泰、韓國瑜、蔣萬安等人握手，隨後再向民眾揮手致意後，返回總統府內。賴總統預計上午8時30分在總統府發表新年談話。

元旦升旗 總統府 賴清德

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