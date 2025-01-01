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藍：憲訴法公布 另兩法就送出

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪陳秋雲郭政芬范榮達／連線報導

立法院上月廿日三讀通過修正公職人員選罷法、財政收支劃分法、憲法訴訟法，國民黨立院黨團為避免三法遭凍結，因此先送憲訴法咨請總統公布，財劃法、選罷法則留中不發。國民黨團首席副書記長林思銘昨表示，立法院處理完憲法訴訟法覆議案、總統公布後，財劃法、選罷法兩法將一併送出立法院。

立法院完成三法三讀後，立法院於廿四日將憲法訴訟法送出立法院，但國民黨籍立院內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍則在廿七日行文立法院長韓國瑜，延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文，導致憲法訴訟法先行，財劃法與選罷法則未送出立法院，引發朝野爭議。

據了解，行政院擬明對憲法訴訟法提出覆議。國民黨團幹部沙盤推演，若行政院明天提出覆議，國民黨團將於七日中午立法院程序委員會排案，列入十日院會報告事項，韓國瑜也會隨即召開協商討論覆議案處理日期，藍營希望愈快處理愈好，最晚十七日處理完畢。

據了解，國民黨團將在覆議案處理完畢、總統公布法案，確定新版憲法訴訟法被公布後，就將財劃法、選罷法兩法都送請總統公布，後續也可能面臨政院提覆議等攻防，但處理覆議時間點都會落在春節後。

針對財劃法修正，台中市長盧秀燕表示，能多給一點總比原來好，希望財劃法順利公告、施行。新竹縣長楊文科也說，樂見地方財政自主。苗栗縣長鍾東錦說，修法後縣府每年可多增加八、九十億元，縣府要加速還債，也要蓋社會住宅、學校等。

憲法訴訟法 立法院 財劃法

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