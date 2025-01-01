批發言人恐嚇預算重編 黃國昌轟政院「造謠機器」

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院發言人李慧芝一度宣稱明年度中央政府總預算案需要重新編列。民眾黨立院黨團總召黃國昌昨稱，行政院不知反省，還成為造謠機器，李慧芝恐嚇在野黨預算重編，民眾黨團要求撤換其職務，並揚言刪除發言人室預算。

李慧芝則還原發言原句，應為「總統『一旦』公布，三天內『就會』生效，也就是說明年度的總預算，本身就會受到嚴重的衝擊，『可能甚至』需要重新地編列」，相關假設用語是指本次修法倉促，沒有明定新法施行時間而造成疏漏，並無涉及所謂「真」或「假」議題。

民眾黨團昨舉行記者會，立委黃珊珊稱，行政院大搞認知作戰，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁接連宣稱財劃法是惡法，拉大南北差距，民進黨立委許智傑、邱志偉卻在院會表決離席，搭乘立法院公務車去找民進黨大佬，行政院發言人揚言預算要重編，結果馬上被主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲打臉。

黃珊珊批評，民進黨髮夾彎甩鍋越來越厲害，政府不要只會提覆議案、聲請釋憲卻規避應負的責任。

黃國昌表示，行政院發言人公然散播假訊息，行政院長卓榮泰必須說清楚講明白；行政院派出李慧芝散播假訊息、恐嚇台灣人民，是可忍孰不可忍，民眾黨團要求撤換行政院發言人，否則將刪除發言人室所有預算，「開什麼玩笑，行政院變成造謠機器。」

此外，內政部前天在臉書及官網宣稱，財政收支劃分法修正通過後，明年將至少必須刪減約二八三點五億元支出，才能勉強打平收支，國民黨團昨天也譴責內政部長劉世芳公然造謠、發布假消息。

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，陳淑姿、莊翠雲都說沒有要重編預算，內政部卻要削減民生政策，包含社宅補貼、人行道安全改善、市區道路交通建設、汙水下水道建設及再生水推動等政策，內政部執意在沒重編預算的前提下，語帶威脅情緒勒索國人砍政策，「請問這樣的公然謊言與政治責任，劉世芳要負責嗎？」她並批評，這樣的造謠，就像是「民進黨中央廚房」一樣，從政府單位到側翼都在搞，這樣公開向全國發表假訊息的發言人根本就不適任，應該立刻下台。

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