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冷眼集／2025年 賴清德重整腳步？繼續內耗？

聯合報／ 本報記者鄭媁

揮別二○二四年，賴清德政府上任半年多以來，朝野對峙、國家動盪、民心不安，更被在野黨列舉多項執政亂象，這些紛擾，短期內已可預見不會平息；二○二五年的賴政府，要選擇繼續內耗下去，還是正視政局現實、重整腳步，全民都在看。

賴清德的台獨立場鮮明，不僅在就職演說中提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的「新兩國論」，後又在國慶晚會拋出「祖國論」等，陸續引發陸方軍演恫嚇。作為少數總統，又不願放下強勢作風，只知呼籲在野黨「尊重少數」卻無意與在野黨領袖溝通，外界早已預期賴的四年執政將是如履薄冰。

面對立法院朝小野大的格局，賴清德一句「論述不能輸，動員不能輸」開啟國會戰場，民進黨全黨總動員，青鳥包圍立法院，再將無法完全執政的怒氣推向藍營，首場「惡罷」鎖定基隆市長謝國樑猛攻，好為後續的立委「大罷免潮」暖身。

再加上賴總統提名的司法院正副院長及大法官人選，七人全數遭立法院否決；以及先前在野黨委員已通過選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法，更讓賴政府連續遭遇重大挫折。

但即使朝野對立加劇，賴總統眼看憲政僵局難解，都不願鬆口啟動院際調解。原來，賴總統口中「更大的民主」，是要推翻非綠陣營才是「真民主」，無怪乎國民黨主席朱立倫批評賴總統「好鬥」，鬥對岸、鬥立法院、鬥在野黨。只要民進黨不跨越意識形態，敵意螺旋持續向上，朝野只會繼續對撞。

翻開這半年多的成績單，內政並無亮眼建樹，兩岸及外交關係也面臨嚴酷考驗；賴總統若要拿到好成績，必須奮發圖強，更要跟時間賽跑。

立法院 賴清德

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