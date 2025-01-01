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賴清德今新年談話 拚加薪新制上路

聯合報／ 記者周佑政黃婉婷鄭媁／台北報導
賴清德總統昨天出席在台灣博物館舉行的記者會，今天將發表新年談話。記者葉信菉／攝影
賴清德總統昨天出席在台灣博物館舉行的記者會，今天將發表新年談話。記者葉信菉／攝影

今天是二○二五年元旦，賴清德總統將出席總統府元旦升旗典禮，也將發表新年談話。賴總統昨細數「拚加薪」、「助生活」、「顧人民」等新年新制，期待財劃法修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策，不要受到影響。

賴總統昨在臉書表示，過去一年，謝謝每一位國人在各自崗位上的努力付出，今天將有許多新年新政策上路，首先是「拚加薪」，將最低工資增加到二萬八五九○元，時薪從一八三元增加到一九○元，也為軍公教加薪百分之三。

其次是「助生活」。賴總統說，不課稅的基本生活費增加八千元，至廿一萬元；免稅額、標準扣除額及特別扣除額，也進一步調高；租金補貼的戶數，也從五十萬戶擴大到七十五萬戶。第三是「顧人民」，除擴大癌症篩檢補助，並將文化幣擴大至十三歲、青年百億海外圓夢基金計畫，照顧年輕朋友。

賴總統說，他要特別感謝行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，雖然部分政策將受到財劃法修改通過而造成衝擊，執政團隊仍會持續努力，盡全力讓各項惠民措施，繼續推動落實。他也期待財劃法的修法，能夠繼續進行更完善的討論，讓福國利民的政策，不要受到影響，「新的一年，我們一定要團結一致，讓台灣站穩腳步」。

卓榮泰昨在臉書以「大發展」加「大照顧」為主軸，和民眾分享今年的元旦新制。包括調高每人不課稅基本生活費用及綜合所得稅免稅額，預計六八七萬戶受惠等。行政院發言人李慧芝表示，未來會持續以「照顧」、「發展」雙主軸推動施政，讓世界看見台灣，讓國家穩健向前。

但回顧一年，國民黨整理出賴清德政府執政十大亂象，包括桃園市前市長鄭文燦涉貪、公部門霸凌案、挺戒嚴文登上國際版面等。

國民黨批評，每個亂象都是台灣人民的痛，執政團隊的荒唐政策與無能治理，讓人民一次次感到憤怒與無奈。

國民黨細數，賴清德的「霸凌內閣」超荒謬，衛福部、教育部、勞動部霸凌事件頻傳，勞動部前部長許銘春甚至濫用就安基金開個人演唱會；民進黨立院黨團貼文附和南韓戒嚴至今仍不認錯，鬧上韓日媒體頭版，讓台灣的民主形象淪為笑話；民進黨惡意罷免基隆市長謝國樑，濫用三千萬元公帑，還想繼續用罷免來製造政治對立、仇恨動員；國民黨推動財劃法為地方爭取三千七百五十三億元，民進黨不提版本，還落跑不投票；民進黨操控大法官選舉，無視民意、踐踏司法獨立。

其餘十大亂象還包括：新青安政策導致炒房亂象叢生；數位身分證變黑箱，二億八千萬元全民埋單；國人遭詐騙金額破千億元；賴清德訪美規格史上最低，「信賴台灣」成為空談；以及鄭文燦涉貪，民進黨的DNA就是貪汙。國民黨表示，二○二五到來，這些錯誤不能重演。

國民黨 民進黨 財劃法

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