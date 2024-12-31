行政院不認重編預算說 王鴻薇批玩文字遊戲：發言人下台

國民黨立委王鴻薇今晚以反諷語氣表示，行政院發言人李慧芝「可能甚至要請辭」。王鴻薇並批評，威脅不敢認、毫無擔當的政府，竟跟國人玩文字遊戲。

王鴻薇說，昨天她在立法院財政委員會質詢，就李慧芝指「總預算要重編」等內容，確定為假訊息，她也要求這樣的發言人應該下台。沒想到，今天行政院大張旗鼓，說要逐字稿反擊，拿出來的東西卻讓人啼笑皆非，行政院不是堅持真的要重編，而是跟大家玩文字遊戲，這種沒有擔當的政府，簡直荒謬可笑。

王鴻薇提到，行政院主張發言人李慧芝所述是「『可能甚至』需要重新地編列」，所以沒有主張要重編預算，還說是以「條件句」方式所以沒有肯定，又是教大家國文課，又是教文法，還此地無銀三百兩，特別說這件事並不涉及所謂「真」或「假」議題。為了圓謊硬拗，很簡單的事情，卻要故意複雜化來逃避責任，最後居然用起了，「公堂之上假設一下不犯法」這種爛哏來為自己開脫，行政院簡直把自己變成小丑，簡直就是心虛，醜到不行。

王鴻薇強調，「我直接說，行政院及發言人李慧芝，就是用語焉不詳的言詞，恐嚇國人，被質疑是否真實，除了否認硬拗，還打迷糊說什麼議題沒有真假，我就直接問，行政院你要不要重編預算一句話，沒有就是說謊就是恐嚇，就是假訊息，行政院從一開始的恐嚇國人散布假訊息，到今天死不認錯，忽悠世人，絕對市政府公共溝通最壞的示範，我想行政院發言人李慧芝『可能甚至』要請辭了。（這是肯定句）」 行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影

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