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運動部可望成立！葉元之：綠造謠國民黨杯葛 謠言不攻自破

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／聯合報資料照片

為增設運動部，立法院今三讀通過「中央行政機關組織基準法」第29條修正案，將現行部的總數從14個調整為15個；運動部組織法及所屬1署3中心之相關組織法，已完成初審，協商後即可三讀。國民黨立委葉元之本身也有相關提案，他表示，之前民進黨及側翼造謠說國民黨在擋運動部，謠言不攻自破，相信朝野會盡快協商，積極落實運動產業發展。

葉元之表示，運動人口日益增長、運動產業漸成規模，因此他全力支持運動部升格，只是先前卡在行政院下設「部」的數量已達法定上限，必需先修法解套；他自己也提出「體育暨運動發展部組織法草案」、「國家運動產業發展中心設置條例」等相關法案，就是希望有效提振運動競技表現並落實運動產業發展，同時促進國際競爭力與全民健康。

葉元之說，之前有側翼造謠包括他在內的藍營立委有意杯葛運動部成立，令人莫名其妙。

葉元之表示，根據調查，民國109年，我國運動人口比例已達82.8%，112年規律運動人口也提升至35%。經過多年的努力，我國在全民運動方面已取得豐碩成果。然而，若仍將體育運動事務視為教育體系的一環，將無法反映國內運動發展的現況，還是應該盡速提升教育部體育署的位階，實現運動教育扎根的目標。

葉元之表示，提升教育部體育署之位階，有助集中資源，系統性培養人才，強化對優秀運動員的培訓與支援，完善國家級的運動設施與科學化訓練體系；將可增益我國體育事務的整體效能，並冀望未來在國際運動賽事有更佳表現。

葉元之 運動 體育

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