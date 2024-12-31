內政部：財劃法修正對社宅及住宅補貼影響最鉅
內政部說，財劃法三讀修正通過，對新台幣400億元撥補住宅基金興辦社宅及住宅補貼經費影響最鉅；以租金補貼來說，全國超過74萬戶受惠，未來將由中央與地方共同負擔經費因應。
立法院22日三讀修正通過財政收支劃分法，中央須新增釋出3753億元給地方。
內政部今天發布新聞稿表示，財劃法修正通過後，依主計總處提供試算說明，將影響民國114年內政部籌編預算約28%支出、即約283億5411萬9000元。
內政部說，影響最鉅者為400億元撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費，而生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）77億元、永續提升人行安全計畫約48億元等與民眾生活息息相關的重要基礎建設，未來將由地方政府依比例支出。
內政部指出，以租金補貼為例，現行為中央政府全額直接撥款照顧租屋族，截至今年底核定戶數與金額，前3名依序為台中市約15.8萬戶，約61.2億元；新北市約11.8萬戶，約56.8億元；桃園市約9.5萬戶，約45.5億元；全國超過74萬戶受惠。
內政部說，新修正財劃法施行後，中央全額撥補將改變，預計參照110年度前租金補貼辦理方式，由中央與地方依財力分級共同負擔經費支出模式因應。
內政部說，為推動民生建設，已全力執行租金補貼、生活圈道路、永續提升人行安全等重要計畫，但新修正財劃法涉及中央與地方財政資源重新分配，未來將與相關單位探討，回歸地方政府辦理或提高自籌款比例因應。
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