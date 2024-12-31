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鄭麗君：2025上半年啟動智慧國家2.0新綱領

中央社／ 台北31日電

行政院副院長鄭麗君今天說，行政院將接軌「智慧國家方案」，於2025年上半年提前啟動「智慧國家2.0」新綱領，推動期程為2025年到2028年，希望透過「智慧科技、智慧產業、智慧治理、智慧共融」4大分組，跨部會共同實踐「智慧科技島．數位新社會」的願景。

行政院晚間發布新聞稿表示，鄭麗君今天主持「行政院智慧國家推動小組第5次會議」時表示，為因應AI科技浪潮，以及回應台灣所面對供應鏈重組、數位轉型及淨零轉型、超高齡社會等各項新興挑戰，行政院將接軌智慧國家方案，於明年上半年提前啟動智慧國家2.0新綱領。

這次會議由國科會科技辦公室報告「智慧國家方案推動成果」及「智慧國家2.0推動規劃」。鄭麗君表示，行政院從2017年開始推動為期9年的「數位國家．創新經濟發展（DIGI+）方案」，而後為因應後疫情時代挑戰，行政院在2021年將該方案更名升級為「智慧國家方案（2021－2025年）」，推動前瞻數位科技計畫及國家社會整體數位轉型。

鄭麗君表示，智慧國家方案所列希望於2025年達成的6項總體指標中，數位經濟規模、數位服務經濟規模、民眾具備個人數位競爭力人口占比、5G網路非偏鄉人口涵蓋率4項已提前達標，數位生活服務使用普及率、2Gbps寬頻涵蓋率2項接近達成目標，請部會持續完成方案推動。

鄭麗君指出，為回應全新挑戰，落實AI產業化、產業AI化，並擴展智慧應用，行政院將於明年上半年提前接軌啟動智慧國家2.0新綱領，而智慧國家2.0的推動關鍵，是要推升「AI價值鏈微笑曲線」，在既有的高階製造優勢上，一方面積極布局前瞻科技研發，全力建構重要數位基礎建設，以科技研發驅動創新。

她說，另一方面，政府也要以社會需求導向驅動創新，透過軟體及資料驅動創新應用服務，回應未來社會在教育、醫療、照顧、居住、智慧交通、金融科技、淨零碳排、智慧城市、氣候調適、災防韌性及智慧政府等各領域的需求，創造生活福祉。

鄭麗君表示，政府要將創新成長貫穿到中小微企業的多元振興發展，支持產業升級轉型，進而帶動百工百業發展，這不僅有助於促進經濟的包容成長，更能推動台灣成為創新解決方案的淨輸出國。

鄭麗君並請國科會及相關部會參採智慧國家推動小組委員於會中所提建議，在智慧國家2.0新綱領中強化AI語料庫、金融科技、人才培育、普惠AI推動，並廣泛徵詢民間諮詢委員會等民間委員及各界意見，增修智慧國家2.0新綱領，於明年上半年提出完整規劃。

經濟發展 行政院 鄭麗君

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