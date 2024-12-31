柯文哲不出席總統府元旦升旗 民眾黨派林富男參加
2025年即將來臨，民眾黨主席柯文哲明天將不會出席總統府前的元旦升旗典禮。民眾黨發言人吳怡萱今天受訪表示，民眾黨有收到邀請函，按照往例，由首席中央委員林富男代表出席元旦升旗典禮。
台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。北院審理裁定柯文哲交保。
明天是中華民國114年元旦，總統府前將舉行升旗典禮，主辦單位按往例都會邀請政黨主席與縣市首長與會。柯文哲雖涉京華城案遭起訴，但因還有民眾黨主席身分，外界關注柯文哲是否會出席總統府前的元旦升旗典禮。
吳怡萱表示，民眾黨有收到元旦升旗典禮邀請函，按照往例，由林富男代表出席元旦升旗典禮，而過去2年民眾黨也都是派林富男代表出席。
柯文哲自卸任台北市長後，就沒出席總統府前的元旦升旗典禮，2023年元旦婉拒邀約，2024年則剛好處於總統大選競選期間，柯文哲赴台東迎曙光與支持者互動。
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