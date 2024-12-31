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柯建銘：2/3立委就可罷免韓國瑜立法院長職務

中央社／ 台北31日電
立法院長韓國瑜（右）、民進黨立院黨團總召柯建銘（中）。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（右）、民進黨立院黨團總召柯建銘（中）。圖／聯合報系資料照片

國民黨籍召委提暫緩公告選罷法、財劃法，民進黨團揚言罷免立法院韓國瑜，引來討論。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪說，國民黨是否懂法律，罷免立法院長是由立委來罷免，「立法院2/3就可以罷免」。

民進黨立法院黨團30日表示，韓國瑜僅憑2位立院委員會召委的公文，就延緩咨請公布選罷法、財劃法，公然違法違憲，民進黨團要求韓國瑜依法處理，否則提告，並發動罷免韓國瑜。

柯建銘今天在立法院受訪，針對藍營質疑韓國瑜是不分區立委，該如何罷免等議題，作相關回應。

柯建銘說，國民黨是否懂法律，因為罷免立法院長是由立委來罷免，「立法院2/3就可以罷免」，不是民間來罷免。至於為何要罷免韓國瑜，是因為韓國瑜違法、違憲，當院長是不夠格的。

柯建銘表示，根據中華民國憲法第72條規定，立法院法律案通過以後就要送總統府、行政院，總統10天內要公布，為什麼三讀通過的法案可以扣著不送出立法院，這很奇怪，而且中華民國行憲從36年到現在，從來都不會發生這樣的事情。國民黨精神分裂，比義和團還義和團，為何不敢把法案送出去，這個極大矛盾讓他百思不得其解。

柯建銘也說，韓國瑜受制於不分區，國民黨立法院黨團總召傅崐萁「叫他不能送他就不敢送」，所以乾脆來罷免韓國瑜，讓傅崐萁當立法院長，這樣還比較實至名歸。

他說，傅崐萁是他的好朋友，傅崐萁當立法院長「我會支持他的，這樣可以嗎」。

立法院 罷免 韓國瑜

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