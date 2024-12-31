前總統府參軍長陳廷寵 成立「台灣光復紀念協會」

民國114年是抗戰勝利暨台灣光復80周年，「台灣光復紀念協會」將於元旦在陸軍聯誼廳舉行成立大會，首任理事長由曾任陸軍總司令、總統府參軍長的退役上將陳廷寵擔任。他表示，協會以紀念抗日戰爭、慶祝台灣光復、弘揚華夏文化、維護世界和平為宗旨，希望凝聚各界力量，讓更多的年輕人知道抗戰勝利的艱辛，台灣光復的貢獻。

陳廷寵說，10年前的抗戰勝利70週年，兩岸均舉行了大型的紀念活動，抗戰是所有中國人的共同事業，更是第二次世界大戰反侵略的重要部分，此後兩岸在「共享抗戰史料、共寫抗戰史書」上已見許多成果，例如中華民族抗日戰爭紀念協會曾與對岸中國抗日戰爭史學會，共同舉辦六屆的抗戰歷史學術論壇、十次重返抗日戰場活動，並共同出版「兩岸共研抗戰史論文集」，匯聚專家學者的研究成果，可以說兩岸對於抗戰史的理解認知，已由「求同存異」走向「求同化異」的階段。

陳廷寵說，台灣光復不僅是抗戰勝利的重要成果，西方學者多稱抗戰為第二次中日戰爭（Second Sino-Japanese War），對應於甲午戰爭為第一次中日戰爭（First Sino-Japanese War），抗戰的遠因正是日本自甲午戰爭以來的侵略，台灣被日本奪占後，深具民族意識的台灣同胞從未停止反抗，先後被屠戮數十萬人之多，國民政府也視光復台灣為抗戰的重要目標之一，透過開羅宣言、波茨坦公告、日軍降書等系列國際法文件予以實現。

台灣光復紀念協會籌備委員會指出，為傳承抗戰勝利與台灣光復史實與精神，協會將以故行政院長郝柏村先生晚年提出，推動抗戰勝利與台灣光復國際學術研討會，廣邀兩岸及海外學者討論史實，以及建立台灣光復紀念館、編寫台灣光復史專書等目標，做為階段性的目標，目前協會也得到退役軍界袍澤、台灣抗日志士後人、抗戰史專家學者、黃埔軍校同學親屬以及社會各界的廣泛參與及支持，希望客觀還原歷史，超越政治紛歧，彰顯抗戰歷史是中華民族最光輝的文化精神資產，台灣同胞是抗戰勝利的最大受益者，以紀念所有抗戰犧牲軍民，以及台灣抗日志士先賢。

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