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政院2日將提憲訴法覆議 賴士葆：造成兩院惡意互動的螺旋

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院發言人李慧芝今天表示，1月2日當天將在行政院會通過、正式提出新修的憲法訴訟法的覆議。國民黨立委賴士葆表示，經常提出覆議，這將造成立法、行政兩院惡性互動的螺旋，絕非國家之福。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝今天表示，1月2日當天將在行政院會通過、正式提出新修的憲法訴訟法的覆議。國民黨立委賴士葆表示，經常提出覆議，這將造成立法、行政兩院惡性互動的螺旋，絕非國家之福。圖／聯合報系資料照片

行政院發言人李慧芝今天表示，1月2日當天將在行政院會通過、正式提出新修的憲法訴訟法的覆議。國民黨立委賴士葆表示，經常提出覆議，這將造成立法、行政兩院惡性互動的螺旋，絕非國家之福。

國民黨立委翁曉玲表示，憲訴法的修正涉及到憲法法庭的運作，行政院有什麼好窒礙難行的？司法院作為一個受規範的機關，應該依法進行審判，如果司法院對憲訴法有意見的話，也可以再提修法，所以她覺得行政院提覆議案不恰當，當然之後還是要看行政院覆議的理由是什麼。

翁曉玲說，明定大法官最低出席人數和提高判決門檻，這在全世界民主先進國家都有很清楚的規範，行政院提出覆議，就只想要杯葛立院通過的法案。

賴士葆也說，尊重行政院根據憲法規定所給予的覆議權，可是行政院動輒對立院通過、執政黨不喜歡的案子，經常提出覆議，這將造成立法、行政兩院惡性互動的螺旋，絕非國家之福。根據憲法，行政院要接受立院的監督，行政院隨意以政黨的角度提出覆議，為國家政局帶來一定程度的混亂與不安。

司法院 憲法法庭 行政院

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