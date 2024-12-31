以人為優先！政院盤點元旦新制 續推發展、照顧雙主軸

今天是2024年最後一天，行政院長卓榮泰透過臉書發文，以「大發展」加「大照顧」為主軸，和國人分享明年元旦新制。行政院指出，內閣團隊以人為優先，走入第一線傾聽民眾聲音、了解產業需求，作為政策參考，未來會持續基於「照顧、發展」雙主軸，推動施政。

行政院發言人李慧芝指出，這段時間以來，卓揆和內閣官員開會時，最常提到的，就是希望閣員們務必要將「照顧」、「發展」這兩大主軸，放在心上，作為推動國家整體施政的主軸，一起朝這樣的目標前進。

李慧芝強調，此次的元旦新制上路，包括明年報稅適用，調高每人不課稅基本生活費用及綜合所得稅免稅額，幫大家減輕負擔，預計約有687萬戶受惠；提升托育人員薪資，試辦13-15歲發放600點文化幣，擴大癌症篩檢補助以及擴大租金補貼至2026年等，都是基於「照顧、發展」雙主軸而推動。

李慧芝表示，卓院長希望在來年的時候，可以透過這些政策的執行，帶給民眾更多的照顧，為台灣帶來更大的發展，讓世界看見台灣，讓國家持續穩健向前。 行政院長副院長鄭麗君今天分享明年元旦新制。圖／行政院長卓榮泰臉書

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