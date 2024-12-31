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AIT拍影片送新年祝福 谷立言跳「台灣尚勇」讚美台好朋友

中央社／ 台北31日電
美國在台協會（AIT）製作跨年小影片。 圖擷自美國在台協會（AIT）臉書
美國在台協會（AIT）製作跨年小影片。 圖擷自美國在台協會（AIT）臉書

今天是跨年夜，美國在台協會（AIT）製作跨年小影片，特地挑選12強棒球賽「台灣尚勇」應援曲為代表2024年的「有聲音句子」，AIT處長谷立言帶隊跳應援舞，把歌詞改為「新年快樂，美台好朋友」。

AIT在官方臉書發布影片表示，AIT製作了一支跨年小影片迎接2025年，也表達AIT對台灣的恭賀之意，恭喜台灣在世界舞台大放異彩，意指台灣隊今年在12強棒球賽拿下世界冠軍。

AIT也說，希望2025年「尚勇」，新年能為所有人帶來健康、幸福、繁榮與和平。

影片中，今年12強棒賽的「台灣尚勇」應援曲響起，AIT處長谷立言（Raymond Greene）帶領AIT人員大跳應援舞，改編歌詞為「新年快樂，美台好朋友」、「2025，攜手向前走」。

影片一上網，網友紛紛留言送上新年祝福，有網友表示，「台美尚勇」；也有網友開玩笑說，谷立言看起來像耶誕老公公。

AIT 影片

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