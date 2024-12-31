就業服務法修正三讀通過 藍委廖偉翔點出有7大好處

立法院會今天三讀通過「就業服務法」部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘用外籍看護。國民黨立委廖偉翔說，此法案將有7大好處，例如解決巴氏量表所造成的醫界和家屬的民怨，減少「長照3.0」負擔，以及減輕政府長照支出。

廖偉翔表示，我國已經進入超高齡社會，醫療需求增加，人口結構的失衡，也會導致各世代的負擔跟痛苦。今日通過80歲以上、70到79歲癌症二期以上患者免巴氏量表評估，他認為是「今天不做，明天就會後悔」的福國利民政策。政府要做的是幫百姓解決問題，而不是製造問題。

廖偉翔說，他認為通過後會有7大好處，分別是降低照顧家庭的財務負擔，提高照顧資源可近性，解決缺工問題，降低醫療負擔，解決巴氏量表所造成的醫界和家屬的民怨，減少「長照3.0」負擔，以及減輕政府長照支出。另外也解決許多中壯年和女性，因照顧問題而被迫離開職場的遺憾。

廖偉翔指出，放眼國際，有許多國家都提供良好的條件吸引外籍看護，如日本提供永久居留權和家庭團聚等等，所以我國政府沒有道理做不到。

廖偉翔強調，引進了外籍看護移工，不僅可以減輕家庭負擔，還能夠提高照顧品質，促進經濟發展，並因應人口結構變遷。這是一項有利於高齡家庭、女性就業，以及整體社會發展的政策。希望政府可以趕緊跟上國際的腳步，並把配套做好。

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