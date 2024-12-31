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以「人」為優先！政院：發展＋照顧為2025年施政雙主軸

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院院長卓榮泰31日分享元旦新制。圖／行政院長卓榮泰臉書
行政院院長卓榮泰31日分享元旦新制。圖／行政院長卓榮泰臉書

即將道別2024、迎接2025年。行政院院長卓榮泰31日也在臉書上以「大發展」加「大照顧」為主軸，和國人分享明年的元旦新制。發言人李慧芝表示，從卓榮泰所帶領的新內閣團隊上任後，就是以「人」為第一優先，並且非常積極安排各地的訪視行程，最重要的目的，就是要透過實地的參與，走入第一線，傾聽民眾的聲音，了解產業的需要，做為政府政策參考。

李慧芝進一步表示，這段時間以來，卓榮泰和內閣官員開會時，最常提到的，就是希望閣員們務必要將「照顧」、「發展」這兩大主軸，放在心上，作為推動國家整體施政的主軸，一起朝這樣的目標前進。

李慧芝強調，此次的元旦新制上路，包括明年報稅適用，調高每人不課稅基本生活費用及綜合所得稅免稅額，幫大家減輕負擔，預計約有687萬戶受惠；提升托育人員薪資，試辦13至15歲發放600點文化幣，擴大癌症篩檢補助以及擴大租金補貼至2026年等，都是基於「照顧、發展」雙主軸而推動。

李慧芝表示，卓榮泰希望在來年的時候，可以透過這些政策的執行，帶給民眾更多的照顧，為台灣帶來更大的發展，讓世界看見台灣，讓國家持續穩健向前。

行政院院長卓榮泰31日分享元旦新制。圖／行政院長卓榮泰臉書
行政院院長卓榮泰31日分享元旦新制。圖／行政院長卓榮泰臉書

內閣 卓榮泰 租金補貼

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