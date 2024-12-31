網傳高院判蔡英文論文敗訴 查核中心：尚未宣判

社群平台近期流傳「高等法院判蔡英文論文敗訴」訊息。事實查核中心表示，這是錯誤解讀法律程序，該案目前仍在高院審理中。

社群平台臉書、通訊軟體近期流傳一段訊息，內容指稱「今天高等法院宣判賀德芬和蔡英文的博士論文官司二審，當庭宣判蔡英文敗訴」。事實查核中心指出，此為錯誤訊息。

事實查核中心表示，傳言起源自高院廢棄媒體人彭文正控蔡英文論文不存在案一審判決。彭文正質疑時任總統蔡英文的博士學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，一審北院認定彭僅就蔡是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。

彭文正不服提起上訴，二審高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」，訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。

而彭文正在YouTube頻道發布影片宣稱「高院判蔡英文敗訴」，隨後網路就開始出現「今天高等法院宣判賀德芬和蔡英文的博士論文官司二審，當庭宣判蔡英文敗訴」說法，傳言從2021年開始流傳至今。

對此，中研院法律學研究所研究員蘇彥圖表示，網傳說法是錯誤解讀，並不符合法律上的實際意義。當法院上訴審認定下級法院的判決程序有問題時，會採取「廢棄原判決並發回更審」或「自為判決」的方式處理。

蘇彥圖指出，針對此案，高等法院認為程序問題應由原審補正，因此選擇發回北院更審，而非直接裁定。

彭文正「確認博士論文不存在之訴」案，台北地院於2022年12月23日更一審仍認定彭文正的訴訟缺乏法律必要性，且主張無充分依據，因此駁回其請求。此案目前上訴到高等法院審理中，尚未宣判。

至於台大法律系名譽教授賀德芬曾質疑時任總統蔡英文未取得倫敦政經學院法學博士學位，並向教育部申請調閱相關資料，但遭拒絕後提起訴訟，要求法院命令教育部解密並提供資料。不過二審法院駁回賀德芬的上訴，判敗訴確定。

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