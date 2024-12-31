【重磅快評】國民黨兌現政見 賴清德只會拿香跟拜？

立法院會今天三讀通過就業服務法部分條文修正案，年滿80歲或70至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表評估，聘僱外籍看護，內容全採2024總統大選國民黨總統候選人侯友宜的版本；勞動部表示遺憾，民進黨立委批草率修法。但問題是，去年民進黨總統候選人賴清德也拿香跟拜，但當選上任迄今相關政策檢討改善進度是零，綠營又怎麼好意思罵人？

立法院會今日排審就業服務法第46條修正案，重點是80歲以上長者聘僱外籍看護可免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，這是國民黨立院黨團就任之初即宣示要運用國會多數實現侯友宜競選總統時的政見，民眾黨認同放寬巴氏量表，但主張門檻為85歲，兩次表決通過國民黨團版本。侯友宜雖競選失利，但國民黨替他兌現了政見承諾。

新政策上路勢必會產生衝擊，巴氏量表放寬自然會影響眾多重症家庭。藍營認為，台灣25歲至64歲未就業人口高達285萬人，因照顧長者而無法工作的比例達5.25%，這是台灣社會損失；針對80歲以上長者還有70至79歲二級罹癌長者提供家庭外籍看護照顧，已刻不容緩，所以積極推動修法。

民進黨立委林月琴擔憂產生搶工潮，目前薪資2萬8，4萬、5萬可能也不見得搶得到；民進黨立委郭國文認為，在看護人力有限狀況下，修法後看護會傾向服務較健康的長者，有錢人只要付比較多錢就能請看護，國民黨胡亂修法，就要承擔未來失能家庭找不到看護的責任。

勞動部則認為，目前外籍家庭看護工22.7萬人，此次修法預期新增大量移工需求，不僅將導致家庭看護移工市場供需失衡加劇，主要移工來源國也無法立即大幅增加供給的勞動力，將導致目前家中有重癱、長期臥床、插管的失能者家庭可能更難找到外籍看護工。

綠委及勞動部所提修法的衝擊，當然有可能發生，但是巴氏量表的問題存在不是一天兩天，侯友宜提出的政見時，社會一片叫好，顯然民進黨也感受到社會的需求，賴清德才趕緊提出對案，同意台灣社會確有照顧服務的需求，巴氏量表已產生問題，到了不得不改的情況，除了年齡，身心障礙手冊者、重大傷病手冊者、罕見疾病手冊者、癌症病人等都應另立新標準，未來他也會推長照3.0。

賴清德當時講了不少，甚至比侯友宜的政見還要完整，但上任後卻什麼也沒有做，勞動部還是只做管制，不看需求，等到國民黨真的提出版本兌現候選人的政見才來喊遺憾。賴清德今天只顧元旦前夕細數「拚加薪」、「助生活」以及「顧人民」三項新年新政策，讓綠委和勞動部去挑國民黨修法版本的毛病，賴清德真能把這一頁就這樣翻過去？

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