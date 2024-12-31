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中央行政機關組織基準法三讀 三級機關改為71個

中央社／ 台北31日電

立法院會今天三讀修正通過中央行政機關組織基準法部分條文，配合行政院增設運動部，將現行「部」的總數從14個調整為15個，另把署、局的總數從現行的70個調整為71個。

至於運動部組織法等草案，雖經委員會初審通過，但尚待黨團協商，目前尚未三讀通過。

立法院司法及法制委員會11月14日初審通過中央行政機關組織基準法部分條文修正草案，朝野立委雖贊成修正第29條條文，即配合行政院增設運動部，將現行部的總數從14個調整為15個，但對於台灣民眾黨立法院黨團所提修法版本，欲將三級機關總數從70個調整到75個，無法達成共識，因此保留，交由黨團協商。

台灣民眾黨團所提修法版本指出，依據8月12日公布的新住民基本法第4條條文明定，內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，但現行中央行政機關組織基準法第33條規定，署、局的總數已達上限，為配合設立新住民事務專責中央三級行政機關，以及未來增設「體育發展部」後的需求，因此提出修法，將署、局的總數提升至75個為限。

立法院朝野黨團今天溝通後取得共識，關於中央行政機關組織基準法院會處理時，廣泛討論及逐條討論時均由各黨團推派1人，依民眾黨團、民進黨團、國民黨團順序輪流發言。

現行中央行政機關組織基準法第33條第1項條文規定，二級機關為處理技術性或專門性業務需要得設附屬的機關署、局。第33條第4項條文則明定，「第1項及第3項署、局的總數除地方分支機關外，以70個為限」。

全案在院會處理時，國民黨團、民眾黨團共同所提再修正動議，將三級機關數目改為71個，在場立委未表達異議，因此三讀修正通過。

三讀通過條文規定，「第1項及第3項署、局的總數除地方分支機關外，以71個為限」。另外，「部」的總數也從14個調整為15個。

台灣民眾黨 新住民 立法院

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