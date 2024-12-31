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稱財劃法讓預算減283.5億才打平 國民黨團：劉世芳造謠

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院國民黨團上午舉行記者會，立法委員牛煦庭（右二）、洪孟楷（右一）、許宇甄（左一）等人出席，針對預算問題呼籲行政院儘速提出財劃法通過後的配套。記者葉信菉／攝影
立法院國民黨團上午舉行記者會，立法委員牛煦庭（右二）、洪孟楷（右一）、許宇甄（左一）等人出席，針對預算問題呼籲行政院儘速提出財劃法通過後的配套。記者葉信菉／攝影

內政部昨天臉書官網貼文，稱財政收支劃分法修正通過後，內政部在明年至少必須刪減約283.5億元支出，才能勉強打平收支。國民黨立院黨團今天舉行記者會，嚴正譴責內政部長劉世芳公然造謠、發布假消息。

國民黨團副書記長羅智強表示，內政部昨晚在臉書官網又在造謠，聲稱因財劃法三讀通過後，內政部預算將減少28％，對照行政院信誓旦旦說，114年度中央政府總預算不會重編，請問這是劉世芳長要打臉行政院長卓榮泰嗎？可以不要把卓榮泰打成豬頭好嗎？

羅智強說，劉世芳的邏輯很簡單，就是「高官酒肉臭，人民凍死骨」，不惜刪除臉書上7大政策項目，包括「基礎建設」在內，但賴政府光是光電弊案掏空國庫百億元、就業安定基金拿去辦演唱會、裝潢豪華辦公室，最廢的監察院近年預算暴增40％，功能不彰的海基會預算也增加40％。他建議賴政府，把餵養肥貓的糧食吐一點出來，就能餵飽全國老百姓。

國民黨立委牛煦庭指出，當內政委員會進行客委會預算討論時，直接就28％的魔術數字來進行樽節討論時，客委會主委古秀妃立刻求饒，稱客委會預算非常重要，拜託委員多多支持。他請問客委會，一方面對外宣稱將被刪除28％預算，而在立法院審查預算時，又拜託委員支持預算不要刪除，這種支離破碎的邏輯，行政部門到底出了什麼問題？

牛煦庭說，包括內政部預算在內，國民黨立委對行政部門重大政策和地方建設預算，均全力支持，若按照內政部的說法，難道要在第二輪預算協商時，刪減28％讓劉世芳稱心如願？

藍委許宇甄指出，上周內委會已完成內政部預算審竣，完全沒有刪減內政部臉書官網上所列相關政策的預算，難道這不是在造謠？在放假消息嗎？賴政府口口聲聲說沒錢，但預估2024年全年將超徵5100億元，而支付分配給地方的3753億元綽綽有餘，卻到處哭窮欺騙人民。

國民黨立委羅廷瑋說，特定的部會、特定的部長，利用臉書官網、機關粉絲專頁造謠，已經有3千多人次分享，假消息持續在擴大中，賴政府持續透過造謠，替施政失德、無能找藉口。

國民黨立委洪孟楷請教民進黨政府，難道不造謠就不會執政？還是又在玩兩手策略？內政部在網路上散播刪減28％預算的謠言，實際上又在立法院拜託朝野立委大力支持，這就是民進黨的嘴臉？公然造謠，影響公眾安寧，顯然違反社會秩序維護法第63條，檢警要不要查辦散播謠言的劉世芳？劉世芳必須公開說明，「這篇造謠貼文是你授意發文的嗎？」

內政部 劉世芳 國民黨

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