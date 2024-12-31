立院三讀通過組織配套 行政院增設「運動部」再進一步
立法院院會今天三讀「中央行政機關組織基準法」第29條修正案，配合行政院增設運動部，將現行部的總數從14個調整為15個，行政院將增設運動部再往前邁進一步。
為籌組運動部，行政院會10月17日通過修改中央行政機關組織基準法、行政院組織法、教育部組織法、國家運動訓練中心設置條例、國家運動科學中心設置條例、新設行政法人國家運動產業發展中心設置條例、運動部全民運動署組織法、運動部組織法，以及廢除原體育署組織法。立院經審議後，陸續就這些運動部配套修法，完成三讀修正。
「中央行政機關組織基準法」第29條運動部規定，關於行政院機關規模，部之總數以14個為限。但為辦理全國運動業務，促進全民運動，發展運動的教育、競技、產業與外交，行政院與朝野立委均同意，增訂第15個部，即運動部，朝野立委在處審時對該主張均有共識。
在運動部的組織架構規畫上，政院計畫共設立1部、1署、3中心，於升格後的運動部轄下成立三級機關「全民運動署」，強化推廣全民運動；另將設立行政法人「國家運動產業發展中心」執行產業政策。國家運動訓練中心、國家運動科學中心的監督機關，也將從原本的教育部轉移到運動部底下。
至於未來與教育部的分工，行政院秘書長龔明鑫說明，如果是學校裡的體育教學等相關課程，針對學生為主的部分，還是由教育部統一權責管理；如果是學生之外的專業競技，就是由運動部負責。
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